El Clam entra a la recta final amb quatre jornades de grans estrenes, homenatges i compromís social

Des d'aquest dijous 24 i fins diumenge 27 d'octubre, Manresa i Navarcles es converteixen en epicentres del cinema social amb la recta final del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam). Quatre dies intensos de projeccions, debats i trobades que combinen la millor creació cinematogràfica amb reflexions sobre la memòria, la diversitat, la resistència i la transformació social.
Quatre dies per pensar, sentir i transformar
El Clam 2025 arriba a la seva etapa culminant reafirmant la seva vocació de cinema compromès i transformador. Des de dijous fins diumenge, el festival desplegarà una programació que barreja grans noms del cinema d'autor internacional amb creadors emergents i activitats dedicades a la memòria històrica, la mirada feminista i les noves formes de resistència cultural.
Les projeccions tindran lloc principalment als Cinemes Bages Centre de Manresa i al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, dos espais que aquests dies es converteixen en punts de trobada per a professionals, estudiants i públics diversos que veuen en el cinema una eina per comprendre i qüestionar el món.
Dijous 24: entre la memòria i el cos
La jornada d'aquest dijous obre amb el cicle Les altres zones d'interès, dedicat a obres clàssiques del cinema de pensament. Al matí, es projectarà El conformista de Bernardo Bertolucci, una exploració sobre el feixisme i la submissió individual.
A la tarda, el cinema s'endinsa en el territori social més cru amb Cuatro paredes, d'Ibon Cormenzana, una denúncia punyent dels desnonaments, amb la participació del col·lectiu Docents pel Dret a l'Habitatge Digne. També es podrà veure La invasió dels bàrbars, del valencià Vicent Monsonís, que revisa les ferides encara obertes del franquisme.
La nit arribarà amb una sessió doble molt especial a Navarcles, amb Sirât, d'Oliver Laxe, i Sol de medianoche, de Toni Serra, en un diàleg poètic sobre la pèrdua i la transcendència. Els cineastes Laia Casanovas i David Torras en seran els conductors.
El dia es tancarà a Manresa amb la jornada Pro, punt de trobada de professionals del sector, i amb la 2a Nit de l'Audiovisual de la Catalunya Central, que inclourà la projecció del documental Benvinguda mort, d'Enric Roca.
Divendres 25: la mirada queer i la màgia del pensament
Divendres, el festival arrenca amb un repte majúscul: la projecció íntegra de les nou hores de Shoah, l'obra monumental de Claude Lanzmann, presentada per Memòria.cat.
A la tarda, el Clam proposa una jornada de gran intensitat emocional i temàtica. Franz, d'Agnieszka Holland, ofereix un retrat de Kafka des de la marginalitat i el deliri, mentre que La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, sacsejarà Manresa amb una metàfora poderosa sobre la identitat i la comunitat LGTBIQ+, amb la col·laboració d'ImpactaT.
A Navarcles, el teatre agafarà protagonisme amb l'espectacle Lina. Una dona. Una vida. Una veu silenciada, escrit i dirigit per Sílvia Sanfeliu, que reivindica la figura de l'artista Lina Lluvera.
La nit es tancarà amb una sessió doble a Manresa a càrrec de l'equip de l'Atlàntida Picture Show, amb el film de terror Together i una pel·lícula sorpresa per als amants del gènere.
Dissabte 26: la memòria i la reivindicació
El cap de setmana s'obrirà amb Je n'avais que le néant - Shoah par Lanzmann, de Guillaume Ribot, una reflexió sobre la vigència de la memòria i el testimoni històric.
La jornada culminarà amb alguns dels moments més esperats del festival. D'una banda, la projecció de No Other Choice, del prestigiós Park Chan-Wook, una corrosiva sàtira sobre la lluita de classes en el món laboral actual. D'altra banda, Sunu Gaal traslladarà el públic fins al Senegal per donar veu a les joves dones migrants.
El gran tancament de la nit tindrà lloc a Manresa amb Father Mother Sister Brother, l'últim treball de Jim Jarmusch, guanyador del Lleó d'Or a Venècia, que acompanyarà la cerimònia d'entrega dels premis Clam 2025 i l'homenatge a Abderrahmane Sissako, un dels grans cineastes africans contemporanis.
Abans, el director serà el protagonista d'una masterclass conduïda pel periodista Manel Quinto, que repassarà la seva trajectòria i la seva mirada humanista sobre el cinema.
Diumenge 27: comiats i futurs
El festival s'acomiadarà amb un matí de cinema d'autor i poesia visual. Resurrection, del xinès Bi Gan, oferirà una experiència radical sobre la utopia i la desconnexió en un món distòpic.
A la tarda, el Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles acollirà la sessió de cloenda amb The President's Cake, del director iraquià Hasan Hadi, Caméra d'Or i Premi del Públic a Canes 2025. El film, ambientat a l'Iraq de Saddam Hussein, és una història d'innocència i dignitat que posarà punt final a deu dies de cinema social i compromès.
El Clam, un espai de resistència cultural
Amb una seixantena llarga de títols i nombroses activitats paral·leles, el Clam 2025 tanca reafirmant-se com un laboratori de pensament crític i diversitat cultural. A Manresa i Navarcles, el festival torna a demostrar que el cinema pot ser una eina de memòria, una forma d'activisme i un llenguatge per imaginar futurs més justos.