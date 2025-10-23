El Kursaal acollirà «La veritat sobre la llum», un viatge poètic sobre la vida i la foscor humana

Aquest diumenge 26 d'octubre, a les 6 de la tarda, la Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà La veritat sobre la llum, una adaptació teatral de la novel·la de l'autora islandesa Audur Ava Ólafsdóttir. Dirigida per Ferran Utzet i protagonitzada per Maria Casellas, Rosa Renom, Norbert Martínez i Andrea Portella, l'obra s'endinsa en la història d'una nissaga de llevadores islandeses que viuen entre la foscor i la llum, entre el misteri de la vida i la fragilitat humana.
Un relat ple de sensibilitat i humor nòrdic
La veritat sobre la llum ens transporta a Islàndia, a les portes de Nadal, quan el dia tot just dura sis hores. La Dyja, la protagonista, és una llevadora que ha assistit prop de dos mil parts i que forma part d'una llarga genealogia de dones dedicades a aquest ofici ancestral. Té quaranta anys i viu al pis de la seva tieta-àvia, també llevadora, un espai ple de records, històries i silencis.
A partir d'aquest escenari íntim, el text desplega un univers poètic i ple de matisos. Al pis de Dyja hi arriben una germana meteoròloga que anuncia una gran tempesta, un turista australià fascinat per les aurores boreals, una amiga obsessionada per trobar mobles i un electricista que acaba de ser pare. Entre tots ells es teixeix un mosaic humà sobre la vida, la pèrdua i el renaixement, on cada personatge busca la seva pròpia llum.
Mite, humor i filosofia de la vida
Les paraules de la tieta-àvia, que ressonen al llarg de l'obra, evoquen històries de llevadores que travessen muntanyes nevades per assistir a parts, de balenes que ajuden altres balenes a néixer i d'ovelles que semblen més sàvies que les persones. Són relats que combinen la saviesa popular islandesa amb una mirada irònica i tendra sobre l'existència.
Ferran Utzet signa una direcció delicada i subtil que posa en valor la paraula i el treball actoral. El repartiment, encapçalat per Maria Casellas, ofereix interpretacions plenes de sensibilitat i humor. L'obra, amb dramatúrgia de Cristina Genebat, juga amb la llum i la foscor com a metàfora del pas del temps i del sentit de la vida.
Un espectacle per emocionar-se al Kursaal
La veritat sobre la llum és una proposta que combina reflexió, poesia i un humor fi, fidel a l'estil d'Audur Ava Ólafsdóttir, autora reconeguda internacionalment per la seva capacitat d'abordar temes essencials amb una mirada humana i profunda.
Les entrades tenen un preu de 20 euros (18 euros per a majors de 65 anys i menors de 30, i 15 euros amb el Carnet Galliner). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
És una ocasió per descobrir una de les veus més singulars de la literatura nòrdica, en una adaptació que convida el públic manresà a mirar la vida des d'una nova perspectiva: la de la llum que batega fins i tot enmig de la foscor.