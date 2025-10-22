Manresa obre un espai de debat sobre cures i masculinitats pel Dia Internacional de les Cures

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de les Dones organitzen dues activitats per reflexionar sobre el valor i la distribució de les cures. Dimecres 29 d'octubre al matí se celebrarà la taula rodona Les cures en la vellesa al Casino, i a la tarda tindrà lloc una conversa sobre masculinitats a la Plana de l'Om. Totes dues propostes són gratuïtes i s'emmarquen dins del Dia Internacional de les Cures i el Suport amb les persones cuidadores.
Un debat sobre l'envelliment i la cura
La taula rodona Les cures en la vellesa, impulsada per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de les Dones, vol ser un espai de reflexió sobre els reptes que planteja l'organització, la provisió i la distribució de les cures en l'etapa de la vellesa. L'acte tindrà lloc dimecres 29 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, amb entrada lliure i gratuïta. L'encarregada de conduir la sessió serà la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, i comptarà amb la participació de quatre ponents amb trajectòries diverses en l'àmbit de la recerca i l'atenció social.
Hi intervindran Maria Montserrat Soronellas, doctora en Antropologia Social i professora a la Universitat Rovira i Virgili, que obrirà el debat; Wendy Espinosa, membre impulsora de la cooperativa Mujeres Pa'lante, que promou l'ocupació de dones migrades; Eva Giner, responsable del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) a Manresa, i Cristina Plaza Cirujeda, responsable del Servei d'Ajuda a Domicili Municipal. La cloenda anirà a càrrec de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido.
Reptes socials i comunitaris
Segons l'Ajuntament, la jornada vol obrir un espai de diàleg sobre com la societat afronta l'envelliment, la dependència i les cures, posant sobre la taula qüestions com la combinació entre el mercat, el sector públic i els suports comunitaris. També es vol abordar la situació de les persones que cuiden, sovint invisibilitzades, i els malestars que poden sorgir en aquest context.
Aquesta iniciativa s'inscriu dins dels actes del Dia Internacional de les Cures i el Suport amb les persones cuidadores, que se celebra el 29 d'octubre, una jornada per reconèixer el paper essencial del treball de cures i promoure la corresponsabilitat en tots els àmbits.
Reflexió sobre les masculinitats
Com a complement a la taula rodona, el mateix dia 29 d'octubre a la tarda se celebrarà la conversa oberta sobre masculinitats, una proposta per reflexionar sobre les maneres de viure-les i sobre la seva relació amb la corresponsabilitat de les cures.
L'acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda a l'espai Plana de l'Om, i estarà conduït pel psicòleg Marc Ros Company. Hi participaran Alfredo Ramos Pérez, doctor en Ciències Polítiques i autor del llibre Perforar las masculinidades (Bellaterra Edicions), i Paco Abril Morales, sociòleg i investigador especialitzat en masculinitats, paternitats i coeducació.
Activitat oberta i amb servei de canguratge
La conversa és oberta a tothom i gratuïta. A més, per afavorir la participació, l'Ajuntament de Manresa ofereix servei de canguratge, que cal reservar prèviament trucant al 93 875 23 10.