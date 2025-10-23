La pallassa Helena Escobar portarà al teatre Conservatori de Manresa «Com els pingüins»

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte, 25 d'octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, l'espectacle Com els pingüins de la companyia La Bleda. La pallassa Helena Escobar hi comparteix amb el públic les seves vivències personals entre hospitals i operacions, en una proposta plena d'humor i sensibilitat dins la programació d'Imagina't.
Humor i tendresa per parlar de salut i superació
La programació familiar d'Imagina't tornarà aquest cap de setmana amb una proposta tan divertida com commovedora. La pallassa Helena Escobar, ànima de la companyia La Bleda, pujarà a l'escenari del teatre Conservatori amb Com els pingüins, un espectacle que combina humor, emoció i una gran dosi d'humanitat.
En aquesta obra, Escobar parteix d'una experiència pròpia per parlar d'un tema que sovint costa d'afrontar: la malaltia. Des de la seva mirada tendra i esbojarrada, convida el públic a perdre la por als hospitals, als metges i a les operacions, i a descobrir-hi també espais de vida, d'ajuda i de renaixement.
Una història que fa riure i pensar
Amb la seva habitual capacitat per fer riure i commoure alhora, Helena Escobar transforma les seves vivències en un relat poètic i ple d'optimisme. Com els pingüins és, segons la pròpia artista, una metàfora sobre la resistència i la capacitat d'adaptar-se a les adversitats, igual com fan aquests animals que s'ajuden mútuament per sobreviure al fred.
La pallassa, reconeguda per la seva trajectòria en l'àmbit del teatre familiar, torna a demostrar que l'humor pot ser una poderosa eina de superació. A través de gestos, silencis i moments de joc, connecta amb el públic de totes les edats i transforma la fragilitat en una celebració de la vida.
Entrades i pròximes cites d'Imagina't
Les entrades per veure Com els pingüins tenen un preu únic de 10 euros (8 euros amb el Carnet d'Imagina't) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
La temporada d'Imagina't continuarà el dissabte 15 de novembre, també al Conservatori i 2/4 de 6 de la tarda, amb l'espectacle Bruixanteris de la companyia La Guilla Teatre, una nova proposta familiar que combinarà teatre, màgia i música.