El temps del cap de setmana del 4 i 5 d'octubre: arriben els núvols per quedar-se

Si esperaves un cap de setmana solejat per passejar hauràs de canviar els plans. Aquest dissabte al matí el cel amaneix nuvolat, si bé al sector central del litoral i prelitoral i punts de la Catalunya central en trobarem núvols baixos fins a mig matí.
A la tarda, la nuvolositat minvarà fins a deixar el cel poc ennuvolat en conjunt, només quedaran alguns núvols al Pirineu i Prepirineu on s'esperen pluges febles, sobretot al vessant nord del Pirineu.
Aquest dissabte, la temperatura no varia gaire, excepte a Ponent i Terres de l'Ebre on se superaran els 30 °C de màxima. A Barcelona començarà el dia amb uns 20 graus de mínima que augmentaran fins als 26 graus a la tarda. A Girona la jornada tindrà 11 graus de mínima i s'arribarà als 75 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 13 graus que pujarà fins als 29 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 17 graus que podran arribar fins als 27 °C a la tarda.
El diumenge també hi haurà nuvolositat, sobretot, a la meitat est i resta del sector central del litoral i prelitoral on quedarà molt ennuvolat per la resta del dia. De fet, s'esperen ruixats al litoral i prelitoral central, a partir de migdia, i a punts del quadrant nord-est d'intensitat feble i moderada. La cota de neu baixarà a partir de mig matí fins als 2.400 metres, mentre que a la resta del territori el cel es mantindrà serè.
Avís per mala mar
El Meteocat ha emès un avís per perill de l'estat de la mar al litoral nord del país el diumenge de 02 h a 14 h, sobretot al nord de cap de Creus i al cap de Begur. L'avís és d'1 sobre 6 en l'escala del Meteocat i alerten per onades de més de 2,5 metres.