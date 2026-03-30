El túnel de la Rovira reobre aquest dilluns després d'un any d'obres

El túnel de la Rovira ha recuperat la normalitat després d'un any i mig tancat per obres. A partir d'aquest dilluns a les sis de la tarda, el túnel tornarà a quedar obert al trànsit en sentit mar després d'un llarg període d'obres per a la millora de la infraestructura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que es recupera així una infraestructura viària "de primera magnitud". La inversió feta, ha dit, permetrà que el túnel, on s'han reparat patologies estructurals i aplicat millores, tingui una vida útil "molts anys": "Avui posem en marxa un Túnel de la Rovira més segur i amb millor gestió intel·ligent i tecnològica, amb els estàndards de seguretat més exigents", ha afirmat el batlle barceloní.
A partir d'aquest dilluns a la tarda ja es podrà tornar a circular en sentit mar. Durant els primers mesos de la posada en marxa, però, el túnel continuarà amb talls nocturns de 22.30 h a 5.30 h de diumenge a dijous per fer els "ajustaments" que calgui. Aquesta tarda ja podran començar a circular alguns cotxes, però no serà fins demà que es recuperarà el pas de l'autobús V21, que permetrà tornar a connectar ràpidament el barri del Carmel amb el Baix Guinardó. A banda, l'H2 també podrà tornar a fer el seu recorregut habitual.
Tal com expliquen des de l'Ajuntament, els treballs que s’han realitzat al túnel, amb una inversió de 20,7 milions d’euros, han tingut com a objectius la millora i l’actualització de la infraestructura en si i de la seguretat. Les actuacions han pivotat sobre tres grans eixos: la reparació de les patologies estructurals i la millora de la impermeabilització i el drenatge; la renovació del paviment i de la il·luminació; i la implementació de mesures de seguretat i comunicacions amb noves solucions tecnològiques.
Un llarg periple d'obres
Les obres del túnel de la Rovira van començar a finals de novembre de 2024, però mai s'ha acabat de notar del tot un impacte per a la mobilitat, ja que s'han pres diverses mesures per minimitzar-ne els efectes. En cap moment s’ha tallat el trànsit en sentit muntanya. És a dir, de sortida de la ciutat. Durant els darrers mesos, a causa de l’evolució dels treballs, la circulació en sentit sortida es va traslladar al tub de baixada, cosa que va implicar un esforç operatiu per desviar la circulació de pujada pel tub de baixada, una circulació que va recuperar pel tub habitual a principis d’aquest mes de març. A partir d'aquesta tarda, però, la circulació torna a la normalitat.