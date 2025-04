Els Bombers demanen «extremar les mesures de seguretat» a la muntanya davant Setmana Santa

Els Bombers han demanat a la ciutadania "extremar les mesures de seguretat" en les activitats i la mobilitat que es dugui a terme a la muntanya durant el període de Setmana Santa. En aquest sentit, aconsellen fer accions senzilles com consultar la previsió meteorològica, planificar l'activitat que es vulgui dur a terme i disminuir els riscos i evitar accidents, informen en un comunicat aquest divendres. Així mateix, en cas d'accident, han animat a fer una "trucada ràpida" al telèfon d'emergències 112 per a disminuir les possibles conseqüències. El cos ha recordat que en els últims anys s'ha mantingut la "tendència a l'alça" dels serveis de rescat i cerques. La majoria dels accidents atesos a la muntanya correspon a senderistes o excursionistes que s'han fet mal i no poden continuar la marxa, si bé destaquen els serveis de cerca de persones desorientades o perdudes.