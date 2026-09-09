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Els Bombers han atès 91 avisos per les pluges des de la mitjanit

Societat

  • Efectius dels Bombers tallen un arbre malmès per la pluja a Olot -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 19:59

Els Bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja que ha afectat el país des de la mitjanit i fins a les set de la tarda. Per regions, la de Girona és la que n'ha registrat més, amb 34, seguida de la Metropolitana Sud, amb 24, i de la Nord, amb 22. Ja per darrere, la Central n'ha generat 6, la de les Terres de l'Ebre 3 i la de Tarragona 2. La de Lleida no n'ha provocat cap.

A banda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat, també fins a les set de la tarda, 398 comunicacions que han generat 328 incidents relacionats amb les pluges intenses. La majoria de les trucades s'han originat al Barcelonès (36%), Vallès Occidental (15%) i Baix Llobregat (11%). La ciutat des d'on s'han fet més trucades és Barcelona, amb 90.

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