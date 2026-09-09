Els Bombers han atès 91 avisos per les pluges des de la mitjanit

Els Bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja que ha afectat el país des de la mitjanit i fins a les set de la tarda. Per regions, la de Girona és la que n'ha registrat més, amb 34, seguida de la Metropolitana Sud, amb 24, i de la Nord, amb 22. Ja per darrere, la Central n'ha generat 6, la de les Terres de l'Ebre 3 i la de Tarragona 2. La de Lleida no n'ha provocat cap.\r\n\r\nA banda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat, també fins a les set de la tarda, 398 comunicacions que han generat 328 incidents relacionats amb les pluges intenses. La majoria de les trucades s'han originat al Barcelonès (36%), Vallès Occidental (15%) i Baix Llobregat (11%). La ciutat des d'on s'han fet més trucades és Barcelona, amb 90.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls metges convoquen una vaga indefinida a partir de l'octubre Marc Orts i Cussó\r\n\r\n