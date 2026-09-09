The District preveu un congrés «espectacular» en la seva primera edició a Madrid

El congrés immobiliari The District afronta la seva primera edició a Madrid amb una previsió de superar els 20.000 assistents, mentre que la venda d’entrades se situa més d’un 30% per sobre de la de l’any passat, quan el congrés encara se celebrava a Barcelona. El president de l’esdeveniment, Juan Velayos, ha assegurat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que les previsions són "molt espectaculars" i ha destacat la presència de pràcticament tot el gran capital internacional.
En comparació amb Barcelona, Velayos ha admès que tant els números com el suport institucional són "sensiblement millors" a Madrid, tot i que ha negat que el trasllat s’hagi produït per motius regulatoris. Així mateix, ha admès que alguns inversors veuen Barcelona com un entorn "no favorable". La cinquena edició de The District, que se celebrarà del 22 al 24 de setembre per primera vegada al recinte d’Ifema, comptarà amb més de 360 firmes que traslladaran les seves oficines a l’espai d'hospitality del congrés per presentar projectes i mantenir reunions amb inversors.
El programa inclou més de 190 sessions i cinc auditoris, amb continguts sobre habitatge assequible, noves estructures de capital, 'living', intel·ligència artificial, centres de dades, logística, infraestructures i actius emergents. L'última edició del The District a Barcelona, l'octubre passat, va tancar amb més de 14.500 assistents i un impacte econòmic de més de 35 milions d'euros, segons els organitzadors. Entre els assistents, hi havia fons habituals com Blackstone, JP Morgan o Blackrock, entre altres.
Madrid, un pol inversor
Així mateix, el president de The District ha assenyalat que el capital immobiliari "sempre busca certesa" i que els inversors tendeixen a apostar pels llocs on perceben un major suport i capacitat per desenvolupar projectes. "Alguns, no tots", ha dit, consideren que "l’entorn aquí no és favorable", en referència a Barcelona, i ha afegit que hi ha inversors que prioritzen entorns "business friendly".
Pel que fa al context europeu, Velayos ha defensat que té sentit establir un marc regulador comú per al sector, tot i que ha remarcat la necessitat d’analitzar-ne el desenvolupament concret. "A mi em sembla bé", ha afirmat, i ha apuntat que ara cal "anar a la lletra petita" i veure com es concreta la regulació a cada país i regió.