L'adeu de Trapero reactiva la pressió del Parlament perquè Illa remodeli el Govern

Amb discursos i tons diferents, els aliats i l'oposició han coincidit força en el diagnòstic arran de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra. Una decisió que pràcticament tots els partits han vist com una bona notícia malgrat que haguessin preferit que fos un cessament per part de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Però més enllà de la valoració de la marxa de Trapero, al Parlament ha tornat a treure el cap la petició d'una remodelació més profunda del Govern de Salvador Illa que el president sempre s'ha negat a fer malgrat el seguit de reclams en els últims mesos.
De fet, el curs passat ja va acabar amb una petició pràcticament unànime de reforma del Govern. Va ser durant la compareixença d'Illa per explicar el relleu al capdavant de Drets Socials. Llavors, tant Junts -principal partit de l'oposició- com ERC i els Comuns -els dos aliats del Govern- van recomanar al president fer aquests canvis que permetessin acabar la legislatura amb noves cares. Però Illa va receptar "temps i paciència" i va refermar el suport als seus consellers. El Parlament ja havia demanat la dimissió o el cessament de Trapero, ara acomplert, però també el d'algunes conselleres.
Junts vincula la inseguretat amb el "caos" a Interior
Junts ha considerat que el suposat augment de la inseguretat a Catalunya està vinculat amb el "caos" a Interior. Així ho ha assegurat el portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, que en roda de premsa al Parlament ha anunciat que demanaran la compareixença de Parlon la setmana vinent a la comissió d'Interior perquè doni explicacions sobre la dimissió de Trapero i els "canvis estructurals" a la cúpula del Departament. Sobre Trapero, Vergés ha recordat que va ser el fixatge estrella d'Illa en campanya i una aposta personal del president que ara s'ha vist que "ha fracassat". El seu relleu, Ferran López, tampoc canviarà res, segons Junts. El portaveu parlamentari ha recordat que ja va rellevar Trapero durant el 155 i que, per tant, "personifica" la intervenció de la Generalitat per part de l'Estat.
Per a Junts, aquests canvis són "especialment greus" perquè es tracta d'un Departament "estratègic i sensible". "Arriba en el pitjor moment perquè la criminalitat, la inseguretat per armes, les violacions i el tràfic de drogues estan creixent de manera alarmant", ha dit Vergés, que ha assegurat que la ciutadania està cada cop més preocupada i que els alcaldes demanen més policies al carrer. Per altra banda, Junts ha reiterat la petició d'una reforma profunda del Govern: "Ja n'hi ha prou que dimiteixin els càrrecs de segons fila, Illa ha de cessar els consellers", ha afegit Vergés, que ha criticat que el president ha perdut el control del seu Govern. Vergés ha lamentat també que els canvis es facin a les portes de la Diada, fet que considera que no ajuda a garantir la seguretat.
ERC vol una "nova etapa" a Interior
ERC ha celebrat la dimissió de Trapero, però ha demanat "obrir una nova etapa" al capdavant dels Mossos d'Esquadra. La portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, ha dit que la marxa de Trapero era "necessària" per "molts errors acumulats" durant els dos anys al capdavant de la policia catalana. Ha citat exemples com la repressió contra l'independentisme, en les manifestacions a favor de Palestina o amb les infiltracions en assemblees de docents. "La situació era insostenible", ha apuntat Capella. El partit, igual que Junts, ha demanat la compareixença de Parlon en seu parlamentària per explicar els canvis.
Capella, però, ha evitat pronunciar-se sobre si hi ha d'haver més canvis al Govern després de la marxa de Trapero i altres dimissions i cessaments produïts en els últims dies. "Li toca al president assumir si ha de fer canvis de Govern o no, però el no fer segur que té conseqüències", s'ha limitat a dir. Preguntada pel perfil de López, la portaveu dels republicans ha dit que no els agrada que la direcció general de la policia l'ocupi un "càrrec uniformat", en referència al fet que sigui un mosso en actiu. Així mateix, ha considerat una "bona notícia" que per primera vegada una dona assumeixi la responsabilitat de cap dels Mossos, en referència a Silvia Catà com a nova comissaria en cap.
Comuns i CUP celebren la marxa de Trapero
"És una bona notícia" són les paraules que han utilitzat els Comuns per valorar la dimissió de Trapero. El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, ha recordat que Trapero va avalar l'ús de gas pebre contra manifestants pacífics i que va permetre la infiltració de policies en assemblees de docents. "Esperem que els canvis millorin la percepció de la seguretat", ha dit Cid, que ha demanat una "orientació clara" a Interior i al Govern després de la sèrie de cessaments produïts en les últimes setmanes. Pels Comuns, la necessitat de fer una "remodelació més àmplia" del Govern es fa evident amb aquests últims canvis: "El Govern necessita un impuls per complir amb les prioritats de la legislatura i una reforma pot ajudar", ha apuntat.
"Una victòria de país" és la valoració que ha fet la CUP de la dimissió de Trapero, tot i que també ha lamentat que no hagi estat un cessament per part de la consellera d'Interior. El diputat de la formació, Xavier Pellicer, ha recordat que el passat curs va arrancar amb la repressió per les manifestacions a favor de Palestina i que va acabar amb les infiltracions policials a assembles de docents, fets que van suposar un "suspens categòric" de Trapero compartit amb Parlon. "És un fracàs absolut d'Illa, que va vendre Trapero com una aposta personal de campanya que va donar-li rèdits electorals", ha criticat Pellicer. La CUP demana un "gir immediat" en les polítiques del Departament i el desafia a demostrar-ho per la Diada: "Veurem si els Mossos es posen al costat de l'odi o de l'antifeixisme", ha dit en referència a les manifestacions previstes al Fossar.