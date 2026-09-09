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Territori reforça el servei d'FGC i Rodalies per la Diada

Societat

  • Dos trens d'FGC a l'estació d'Olesa de Montserrat -

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Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 20:17

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciat que reforçarà el servei de transport públic de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Rodalies amb motiu de la Diada, aquest divendres. Segons ha informat el Govern, es mantindrà l'oferta habitual d'autobusos interurbans, però les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si calen.

D'una banda, FGC incrementarà en 348 les circulacions a les línies Barcelona-Vallès, de 770 a 1.118. A la Llobregat-Anoia hi haurà 176 circulacions més, de 244 a 420. Pel que fa a Rodalies, per la seva banda, afegirà 25.000 places en relació amb les que s'ofereixen un dia habitual, 19.000 de les quals a l'R2 entre Granollers Centre i Castelldefels.

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