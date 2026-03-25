Els cotxes més fiables del 2026: els híbrids no endollables lideren el rànquing de l’OCU

A l’hora de comprar un vehicle hi ha molts factors a tenir en compte, però més enllà del preu o el disseny, la confiança en la marca o en el model és una part molt important per decidir. Escollir un fabricant fiable implica reduir el risc d’avaries, garantir més durabilitat i assegurar un millor rendiment a llarg termini, aspectes que poden traduir-se en un estalvi econòmic.
Per aquest motiu, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) elabora, conjuntament, amb nou entitats europees, un llistat dels vehicles més fiables a partir de les opinions de més de 85.000 conductors de deu països en què destaca les marques en què més confia la gent i els models de cotxe més fiables. En la llista del 2026 els vehicles híbrids sense endoll són els que encapçalen el rànquing del panorama automobilístic.
El top 10 de marques més fiables
L'estudi de l'OCU mostra que els fabricants japonesos són els qui més fiabilitat generen entre els conductors amb marques com Lexus i Toyota. En concret, són les marques japoneses les que es mantenen en el top 5 respecte a edicions anteriors.
- Lexus: 93 de fiabilitat i 91 punts de satisfacció (Japó).
- Toyota: 91 de fiabilitat i 85 punts de satisfacció (Japó).
- Suzuki: 91 de fiabilitat i 84 punts de satisfacció (Japó).
- Subaru: 91 de fiabilitat i 88 punts de satisfacció (Japó).
- Honda: 89 de fiabilitat i 86 punts de satisfacció (Japó).
- Tesla: 89 de fiabilitat i 89 punts de satisfacció (Estats Units).
- BYD 89 de fiabilitat i 88 punts de satisfacció (Xina).
- Smart: 89 de fiabilitat i 80 punts de satisfacció (Xina-Alemanya).
- Mazda: 89 de fiabilitat i 86 punts de satisfacció (Japó).
- Mitsubishi: 89 de fiabilitat i 81 punts de satisfacció (Japó).
Els models de cotxe més fiables
Per elaborar el rànquing s'ha analitzat gairebé 400 models i l’estudi ha tingut en compte diversos factors, com la freqüència i la gravetat de les avaries, així com l’antiguitat del vehicle i els quilòmetres recorreguts en el moment en què es detecten problemes. A més, s’ha valorat el grau de satisfacció dels conductors amb el funcionament del seu cotxe.
En aquest sentit, els vehicles híbrids sense endoll s’han consolidat com els més fiables del panorama automobilístic, perquè encapçalen el rànquing amb menys incidència d’avaries. Pel que fa als tipus de motor, l’estudi publicat aquest mes de març indica que els vehicles dièsel presenten, en termes generals, els pitjors resultats en fiabilitat, sobretot en les categories de mida mitjana i gran.
Entre els vehicles grans més fiables destaquen el Lexus IS, el Lexus NX i el Toyota RAV4. En la categoria de mida mitjana sobresurten la versió de gasolina de l’Audi Q2 i el Toyota Prius. Pel que fa als models petits, destaquen el Toyota Aygo X Cross, així com els híbrids amb etiqueta ECO Suzuki Vitara, Suzuki Ignis, Suzuki Swift i Kia Stonic. En l’àmbit dels vehicles elèctrics, sobresurt el BMW i3 amb etiqueta Zero.