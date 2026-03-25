Si condueixes vigila què escoltes: aquestes cançons poden augmentar el risc d'accident

Apujar el volum al cotxe quan sona una cançó que t'agrada és gairebé automàtic. Cantar Mr. Brightside, marcar el ritme amb les mans amb American Idiot o accelerar sense adonar-te'n formen part d'aquesta escena quotidiana. Però el que sembla inofensiu pot tenir conseqüències: segons diversos estudis, la música que escoltem pot influir directament en la nostra manera de conduir.
Una investigació de la Universitat Politècnica de Hong Kong i de la Universitat de Tecnologia del Sud de la Xina ha analitzat com diferents tipus de música afecten el comportament al volant. L'experiment es va fer amb 20 conductors que van passar per un simulador mentre escoltaven cançons de ritmes diversos, des de música suau fins a peces de rock més intenses com Born to Run. Els resultats apunten a una relació clara: com més accelerada és la cadència, més agressiva es torna la conducció.
Els participants no només circulaven més de pressa, sinó que també canviaven de carril amb més freqüència i presentaven una càrrega mental més elevada. En alguns casos, la velocitat augmentava fins a 16 km/h quan sonaven cançons més intenses i els canvis de carril es duplicaven. Els experts també van detectar un increment de la freqüència cardíaca, un indicador que el cos entra en un estat d'excitació que interfereix amb la concentració.
Les cançons que més alteren la conducció
Aquest efecte no té tant a veure amb el gènere musical com amb el ritme. Cançons com Don’t let me down activen el cos i poden empènyer a conduir de manera més impulsiva. Entre les que més van influir en una conducció arriscada, moltes d'elles superant àmpliament les 180 pulsacions per minut, han sigut:
- American Idiot de Green Day
- Mr. Brightside de The Killers
- Don't Let Me Down de The Chainsmokers
- Party in the USA de Miley Cyrus
- Born to Run de Bruce Springsteen
Les que mantenen el control
Mentre que amb les cançons anteriors, més agressives, van detectar uns 140 canvis de carril, amb les més tranquil·les hi havia una mitja de 70. Les peces més pausades, amb ritmes més lents, ajuden a mantenir una velocitat més constant i menys distraccions. Segons l’estudi, aquestes redueixen la càrrega mental:
• Stairway to Heaven de Led Zeppelin
• Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers
• Africa de Toto
• God’s Plan de Drake
• Location de Khalid
El motiu: el cervell es divideix
Els investigadors expliquen que la música funciona com un estímul que competeix amb l'atenció necessària per conduir. El cervell ha de gestionar simultàniament la carretera i l'impacte emocional de la cançó. Quan sona un tema intens la càrrega augmenta, i amb ella, el risc de cometre errors. Tot i que els resultats tenen limitacions, es basen en simulacions i una mostra reduïda, i la conclusió és clara: la música no és neutra al volant. Així, la pròxima vegada que posis aquell himne que t'estimula abans d'un trajecte, potser val la pena preguntar-se si t'està ajudant a conduir millor o si t'està fent trepitjar una mica més l'accelerador.