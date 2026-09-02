Els detalls del futur Hospital Clínic a la Diagonal: campus universitari, habitatges i espai empresarial

"Un nou Clínic només passa cada 100 anys". La frase, pronunciada pel conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, apuntala l'èpica d'un dels projectes més destacats en marxa a Catalunya i, alhora, demana extremar-hi les atencions. Això implica garantir la qualitat en el disseny del projecte però també ser flexible amb els reajustaments i en les necessitats de l'entorn. Tant és així que, d'entrada, les 10 hectàrees previstes per al Campus de Salut Clínic - UB ja en són 12,7 en la nova planificació urbanística. Així consta en el nou tràmit presentat per la Generalitat, els ajuntaments implicats (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat) i la mateixa Universitat de Barcelona (UB) aquest dimecres, que és un avançament del Pla Director Urbanístic (PDU) que ha de permetre reformar la zona.
Aquest i altres detalls s'han conegut després de la reunió del Consell General del Consorci Porta Diagonal - Campus Clínic, que també ha servit per
anunciar que hi ha ubicació definitiva pensada per a la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB, que tècnicament no forma part del campus però que hi estarà tan enganxada que ja s'ha presentat com un element més del projecte. En concret, el PDU la ubica en una parcel·la del carrer de Sant Mateu d'Esplugues, amb 12.000 metres quadrats. La idea és que estigui activa, a més, per al curs 2032-33. Així, serviria com a avantsala de la posada en marxa del projecte central, que inclourà la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i que té el 2035 com a horitzó.
La iniciativa pública que ha de capgirar la realitat a un dels extrems de l'avinguda Diagonal requereix planificar molt més enllà de les 12,7 hectàrees del campus
on s'ubicarà el futur Hospital Clínic. Per això, el PDU projecta una nova ordenació a 69,5 hectàrees, amb una afectació sobre el territori molt similar per als tres municipis implicats.
L'administració parla d'una "nova centralitat metropolitana" i preveu que els usos dels espais a construir estaran repartits de la següent manera:
63% per a l'hospital, els estudis universitaris i la recerca; 23% per a activitat econòmica, que pot incloure l'arribada d'empreses vinculades a la salut i la ciència, però també altres activitats com la del sector hoteler; 10% per a habitatge, que podria arribar a suposar 1.125 nous pisos, la meitat dels quals a preu protegit; i un 4% d'equipaments locals de proximitat.
L`entorn projectat al voltant del Campus de Salut Clínic - UB / BR
A més, també es projecten eixos verds i "avingudes més amables per reconnectar els tres municipis". Alhora, està previst que també es prepari
els pròxims anys l'arribada de la línia verda (L3) del metro a Esplugues de Llobregat, allargant dues parades més del recorregut actual, que finalitza a Zona Universitària. Un concurs arquitectònic internacional
Ara, el PDU anirà acompanyat d'un procés participatiu obert a tota la ciutadania que s'executarà de amb
tres sessions deliberatives a Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues i amb un procés de participació digital posterior, apunta la Generalitat. Això servirà per "enriquir el document". Així, la idea és aprovar definitivament el nou planejament urbanístic "a principis de 2028". Mentrestant, també s'avança en altres fronts i s'engeguen els tràmits per preparar el concurs internacional per construir el futur Campus de Salut Clínic - UB. La idea dels impulsors és que el projecte sigui un referent global i que, alhora, es prepari l'equipament hospitalari per als desafiaments del pròxim segle.