Els Mossos detenen cinc menors per una agressió homòfoba a Mataró

Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc menors d’edat per una presumpta agressió homòfoba a un altre menor durant les festes d’un barri de Mataró. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Segons ha informat el cos en un comunicat, un grup de joves el va increpar i el va seguir durant un tram de camí. Un dels nois el va colpejar fins que va caure a terra i altres membres del grup van continuar agredint-lo mentre li proferien insults homòfobs.\r\n\r\nEls arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Tots ells han passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La policia catalana investiga l’agressió com un delicte d’odi per motius d’orientació sexual, atès que els joves haurien increpat la víctima després del petó i l’haurien insultat durant l’atac.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn Orgull «defensiu» davant l'extrema dreta per reivindicar totes les lletres del col·lectiu Natàlia Pinyol\r\n\r\n