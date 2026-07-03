Què pots fer si et volen acomiadar per parlar català? La guia pas a pas per defensar els teus drets

Després del cas de l'acomiadament de la treballadora del coworking Aticco de Barcelona per parlar català, Plataforma per la Llengua -que va denunciar el cas a Inspecció de Treball- ha explicat a través d'un fil a X el pas a pas per actuar davant d'una situació de discriminació lingüística a la feina.
En aquest, no s'explica només què cal fer, sinó també que no s'ha d'arribar fins al punt de l'acomiadament per poder actuar. Sigui per pressió o per discriminació, davant qualsevol situació en què es vulnerin els drets lingüístics es pot fer servir aquesta guia o consultar la mateixa Plataforma per la Llengua per trobar una solució o posar fi a la situació.
1. Documenta-ho tot
El primer que s'ha de fer és documentar-ho tot, és a dir, guardar bé les proves per poder demostrar que es viu una situació de discriminació lingüística a la feina. Guarda correus, missatges i qualsevol comunicació relacionada amb els fets, recomana Plataforma per la Llengua. A més, si en una conversa en què participes el teu cap o superior et "menysprea" per parlar en català, l'organització recomana "enregistrar-ho amb el mòbil", perquè pot constituir una prova vàlida i legal.
2. Deixa-ho tot per escrit
Com moltes vulneracions lingüístiques es produeixen oralment, són més difícils de demostrar, per això, el segon pas és demanar totes les ordres o prohibicions que impliquin una discriminació cap a la llengua per escrit. D'aquesta manera, si una empresa considera problemàtic parlar català, "ha d'assumir la responsabilitat d'explicar-ho formalment", com explica Plataforma per la Llengua.
3. Busca ajuda
Aquests processos mai són fàcils ni ràpids, per això des de l'organització recorden que "no estàs sol" i que l'últim pas és demanar ajuda. Sigui al comitè d'empresa, als delegats sindicals o a la mateixa Plataforma per la Llengua, es poden buscar recursos per fer front a una situació de discriminació lingüística a la feina i evitar que t'acomiadin per defensar els teus drets o aturar les pressions en l'ambient laboral.