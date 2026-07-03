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Apareix una pintada al coworking que va acomiadar una treballadora per parlar català

Societat

  • L'entrada del coworking on s'ha produït la discriminació lingüística -

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Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 11:33
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 11:35

Després de l'acomiadament a una treballadora de l'empresa de coworking Aticco de Barcelona, aquest divendres ha aparegut una pintada a la façana del local en què es llegeix "Prou atacs al català, readmissió ja" amb la signatura de l'Organització Juvenil Socialista (OJS). El cas ha arribat inclús a la política i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciat que l'executiu adoptarà les "mesures oportunes" contra l'empresa que, segons va admetre, va fer fora una dona per negar-se a utilitzar el castellà com a llengua de comunicació habitual a la feina.

"L'àmbit laboral també ha de treballar en favor del català i respectar els drets lingüístics dels treballadors", ha dit Vila que, fa unes setmanes, va presentar amb el president Salvador Illa un pla per fomentar l'ús de la llengua en el món del treball. Per la seva banda, Aticco ha emès un comunicat en què assegura que la fi de la relació laboral amb la denunciant va respondre "exclusivament a motius professionals i d'actitud en l'entorn de treball".

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