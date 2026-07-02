Aticco nega l'acomiadament d'una treballadora per parlar català i l'atribueix a «motius professionals»

L'empresa de coworkings Aticco ha trencat el silenci després que una treballadora denunciés que l'havien acomiadat per parlar en català. En un comunicat, Aticco considera que la fi de la relació laboral amb la denunciant va respondre "exclusivament a motius professionals i d'actitud en l'entorn de treball". A més, afegeix que la dona va tenir "reiterades incidències" que afectaven el funcionament de l'equip i la qualitat del servei. Ara bé, l'empresa també assegura que dona servei a una "comunitat internacional" amb persones de múltiples nacionalitats i que la seva filosofia consisteix a atendre cada client de la manera que millor faciliti la comunicació. En tot cas, defensa que el català és part de la seva identitat i que s'utilitza amb "absoluta normalitat" als seus espais de treball compartit, i afegeixen que no existeix una llengua oficial de l'empresa. Si bé Aticco justifica l'acomiadament per diversos motius professionals, a la carta enviada a la treballadora es reflecteix que se li va demanar canviar-se al castellà en reiterades ocasions i ho situa com un greuge.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAcomiaden una treballadora d'un coworking de Barcelona per parlar en català Lluís Girona Boffi\r\n\r\n\r\n \r\n