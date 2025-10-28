Els Mossos investiguen el tret d'un agent a un fotoperiodista durant les manifestacions propalestines

La comissió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra han obert una investigació arran de la bala de foam que un agent va disparar al fotoperiodista Joan Gálvez durant les manifestacions propalestines, segons ha avançat l'Ara. Al mateix temps, Gálvez es querellarà perquè s’investiguin els fets de la mà de l'associació pels drets humans Irídia, que l'està acompanyant psicojurídicament.
Irídia assegura que Gálvez va ser víctima de l’impacte d’un projectil de foam durant les concentracions a Barcelona per denunciar el genocidi d’Israel del 15 d’octubre. Relaten que el fotoperiodista estava “clarament identificat” i que va rebre l’impacte del projectil en un moment en què no s’estava produint cap aldarull.
Tanmateix, Gálvez explica que “en un moment de zero tensió", un agent el va apuntar i va disparar-li un projectil de foam a escassa distància que va impactar-li directament al braç. El fotoperiodista afegeix que el dolor era “insuportable” i, tot i que va ser atès per tres sanitaris, cap mosso va interessar-se per ell.
Una agressió antireglamentària
“L’actuació trenca els protocols d’ús d’aquests projectils”, afirmen des d’Irídia. L’entitat remarca que només es pot disparar en una circumstància de risc greu per a les persones i que, si se segueix el protocol d’aquesta arma, el tret s’ha de disparar de l’abdomen cap avall. Toni Mansilla, advocat d’Irídia, defensa que el tret va ser “injustificat” i “antireglamentari”, i cataloga l’agressió “d’especialment greu”.
“Prohibir els projectils de foam”
L’agressió que denuncia Gálvez és la darrera d’una llarga llista de víctimes per l’impacte d’un projectil de foam a Catalunya. En aquesta línia, Mansilla defensa prohibir als Mossos l’ús dels projectils de foam, així com la garantia que els cossos policials “actuïn amb ple respecte als drets fonamentals”, i, afegeix, que la policia ha de respectar “el dret a la llibertat de premsa”.