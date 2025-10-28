Els pastissers preveuen que les famílies es gastin 25 euros per la Castanyada amb l’encariment dels panellets

S'acosta la Castanyada i, amb ella, els panellets. Si bé es preveu que les comandes siguin entre un 3% i un 6% més cares per als clients, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que la campanya sigui bona. El motiu de l'encariment és l'augment del preu del pinyó i l'ametlla, així com els costos de producció. Tot i això, el fet que el 31 d'octubre caigui enguany en divendres fa pensar als pastissers que en faran una bona venda durant tot el cap de setmana. Quant a tipus de panellets, el gremi estima que la meitat de les vendes seran de pinyó, i que els d'ametlla, xocolata o coco també tindran molt bona sortida.
Des del Gremi de Pastisseria de Barcelona celebren que la tradició de menjar panellets per aquesta festivitat hagi sobreviscut a la irrupció del Halloween a Catalunya. El president del gremi, Miquel Zaguirre, assegura que no la consideren "competència", sinó com "una cosa que s'està afegint a la nostra tradició". En aquest sentit, assegura que si bé aquesta festa té un marc molt concret, que vindria a comportar disfressar-se amb motius terrorífics i recollir caramels, la Castanyada es preserva com un element propi de Catalunya. "Hi ha moltes generacions que celebren el Halloween, i al mateix temps, amb la família, celebren la Castanyada i mengen panellets", afegeix.
La situació econòmica actual, però, obliga els pastissers a vendre més car el panellet, ja que també han patit l'encariment dels costos de producció i de matèries primeres. "Aquest any tant el pinyó com l'ametlla han patit un increment important de preu, i això si ho acompanyem amb els costos de producció, que també han anat en alça, sí que es preveu que aquest any tinguem un preu de panellet que sigui entre un 3% i un 6% més que l'any passat", augura Zaguirre.
Per això, si es calcula que els 100 grams de panellet surten per un preu d'entre 6 i 7 euros, el gremi estima que una família amb 4 o 5 membres es gastarà aproximadament uns 25 euros aquesta Castanyada.
Quins panellets són més bons?
Amb tot, Zaguirre destaca que el panellet tradicional és el que més sortida té a les pastisseries, amb el pinyó com a rei indiscutible de les safates. Segons estimen des del Gremi, aquest suposarà la meitat de tots els que es vendran enguany, si bé afegeix que també se'n venen molt de coco, d'ametlla, de xocolata o d'ossos de sant.
Tot i que assegura que els catalans són més de Castanyada que de Halloween, explica que alguns pastissers també tenen "un punt creatiu" i adapten la decoració dels panellets en aquesta línia. Això sona pas a trobar panellets amb forma de carbassa o fantasma, entre d'altres: "Amb això els pastissers som els primers que intentem fer innovació i canviar alguna cosa de la tradició".