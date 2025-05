Els simuladors de metro obren les portes a la ciutadania per celebrar els 100 anys del servei

Els simuladors de metro que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té per formar els maquinistes obriran les portes a la ciutadania amb motiu del centenari del servei. Segons ha explicat TMB aquest divendres, la proposta, part dels actes de celebració dels 100 anys del metro, tindrà lloc el 26 i 27 de juliol, i es tornarà a obrir algun cap de setmana de tardor.

Així doncs, els visitants que ho sol·licitin podran provar les màquines que formen i reciclen els coneixements dels maquinistes i també el Centre de Control. Aquests simuladors, que es van estrenar l'any 2024, reprodueixen al mil·límetre les condicions en què treballa el cos dins la cabina, reproduint possibles incidències. De fet, les incidències relacionades amb la conducció dels combois s'han reduït un 10% gràcies a les pràctiques en els simuladors, tal com ha assegurat la presidenta de TMB, Laia Bonet.

Entre les incidències que s'hi reprodueixen destaquen les avaries, la presència de persones a la via i els atropellaments, com ha explicat el director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playà. En total, aquestes instal·lacions, ubicades a Plaça Catalunya, acullen vuit simuladors que reprodueixen les línies 1, 3 i 5 i a les sèries de tren 5000/6000, de les sèries 7000 (L3) i 8000 (L1). A més, hi ha dues cabines més que simulen les condicions de conducció de les sèries 3000 i 4000. Aquestes, però, estan pendents d'actualitzar-se perquè ja s'han retirat de la circulació i se substituiran per les simulacions de les línies L4 i L2.

A banda, inclouen tres llocs de comandament de circulació també per fer formacions o reciclar coneixements. Des que han obert les instal·lacions, ja s'hi han format 441 professionals i la previsió és que fins a final d'any en siguin 328 més amb unes 2.800 hores en total. Dels 441, que ja hi han passat, 100 corresponen a noves incorporacions de reforç a la categoria d'Agents d'Atenció al Client, 273 són professionals en actiu i la resta correspon a Comandaments Tècnic Operatiu.