Els sindicats de la vaga educativa insisteixen a reunir-se amb el Govern aquest dimarts

Els sindicats convocants de la vaga educativa de la setmana passada -USTEC, Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), CGT i la Intersindical- han tornat a insistir a reunir-se amb el Govern per reobrir les negociacions. Tal com ja van avançar divendres, els sindicats han convocat formalment el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a trobar-se aquest dimarts a les deu del matí a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona per "abordar la situació de conflicte educatiu que continua plenament oberta". Els sindicats defensen que les darreres mobilitzacions han posat de manifest que el conflicte "no es pot considerar desactivat ni resolt": "La resposta del col·lectiu ha estat prou contundent per exigir una rectificació política i l'obertura immediata d'un espai de negociació real", defensen a la missiva enviada al cap de l'executiu català. \r\n