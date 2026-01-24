Els sindicats educatius es manifesten a Barcelona per demanar millores salarials

Els sindicats educatius s’han manifestat aquest dissabte a Barcelona per demanar millores salarials i per al sistema educatiu. Es tracta d’una convocatòria unitària dels sindicats USTEC, Professors de Secundària, CCOO, UGT i CGT. Les organitzacions acusen Educació d'incomplir el "compromís" de fer-los una proposta salarial i també han convocat una vaga per a l’11 de febrer. La manifestació, amb el lema ‘Més salaris, menys sobrecàrrega’, ha sortit des de l’Arc de Triomf i ha acabat a la plaça Comercial. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha avisat que continuaran fent pressió a l’administració amb més mobilitzacions i vaga.
Els sindicats han avisat que continuaran fent pressió al Govern amb més mobilitzacions i convocatòries de vaga si és "necessari". Així ho ha advertit Segura, en el cas que la proposta no sigui "favorable". "No acceptarem una proposta minsa que no reverteixi la situació", ha recordat, en declaracions als mitjans de comunicació.
El secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), Ramiro Gil, s'ha dirigit a la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que els professionals estan patint una precarietat i un abús de les seves condicions laborals. "El professorat de Catalunya estem cremats", ha sintetitzat.
Negociació "dilatada" i "incompliment" de calendari
La responsable del sector de la pública de CCOO de Catalunya, Esther Vila, ha lamentat que la negociació s'estigui "dilatant", "incomplint" el calendari pactat amb el departament. També ha advertit que la vaga de l'11 de febrer probablement serà "l'inici d'un cicle sostingut de vagues".
Per la seva banda, la secretaria general d'Ensenyament de CGT, Laura Gené, ha assenyalat que les "poques" propostes són "paupèrrimes" perquè Educació no escolta els reclams del sector de l'educació pública.