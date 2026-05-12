Els sindicats esperonen la vaga davant la «manca de voluntat de negociació» d'Educació

La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, s'ha mostrat contundent amb la manca de "voluntat de negociació" d'Educació: "Fem una crida a la consellera a negociar amb una proposta", ha exclamat. Consideren desproporcionades les ràtios actuals i lamenten les infiltracions policials en una assemblea de docents. També exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó, del director general de la policia, Josep Lluís Trapero i de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Per la seva banda, en representació de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha reblat que volen elevar directament les negociacions a presidència, ja que consideren que Niubó manté una posició enrocada: "Volem una millora substancial del complement específic i que es modifiqui el currículum amb els docents, d'acord amb la comunitat educativa", ha argumentat, enumerant algunes de les seves reivindicacions.
En aquest sentit, la secretaria general d'ensenyament de la CGT, Laura Gené, ha recordat que les vagues "no són només pels sous" i ha fer referència a les ràtios de les aules, una de les línies troncals de la protesta. Es mostren disposats a negociar i exigeixen a la consellera Niubó i al president de la Generalitat, Salvador Illa, que seguin a negociar amb una proposta: "Les cures no es poden fer des de la precarietat". Per últim, com a portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, ha afegit que en la manifestació d'avui també se sumen els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, que es troben en vaga indefinida i ha fet una crida als "polítics" per desecalar el conflicte. Informa Gerard Mira.