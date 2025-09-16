Els treballadors catalans perden més de 200 hores i 5.000 euros l'any desplaçant-se a la feina

Els treballadors catalans destinen més de 200 hores i uns 5.000 euros l'any de mitjana per anar a la feina. Així, ho ha calculat la UGT, que ha analitzat els costos en temps i diners dels desplaçaments coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat. El sindicat denuncia que es tracta d’una “càrrega invisible” per als empleats, que en alguns casos allarga la jornada laboral en més de 12 hores setmanals. “No podem continuar pagant amb la nostra salut, el nostre temps i la nostra butxaca”, ha afirmat el secretari de mobilitat del sindicat, Jordi Muñoz.
L’estudi, basat en les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner del 2023, posa el focus sobretot en la demarcació de Barcelona, tot i que els autors reconeixen diferències segons el lloc de residència. “Hi ha un extrem molt gran entre qui ha de desplaçar-se en vehicle privat distàncies molt llargues des del Berguedà, que li surten 12 o 13 hores de desplaçament a la setmana, i qui té la sort que camina dins el mateix municipi”, ha explicat el tècnic de mobilitat del sindicat, José Rodríguez.
Més hores de trajecte que de feina
Segons el document, els costos directes, com el combustible o els abonaments del transport públic, i indirectes, com contaminació, accidents o inversions en infraestructures, que assumeixen els treballadors catalans arriben als 20.000 milions d’euros anuals. El repartiment, però, és desigual: hi ha empleats que destinen uns 20 euros setmanals si poden anar caminant a la feina, mentre que d’altres arriben als 300 euros si viuen lluny i sense bona connexió de transport públic.
En termes de temps, la mitjana se situa en 4,35 hores setmanals dedicades als trajectes, però en alguns casos arriba fins a les 10. “La jornada laboral no comença en fitxar, sinó a l’hora de sortir de casa per anar a treballar”, ha denunciat Muñoz. A més, la UGT alerta que la mobilitat laboral és la “principal causa individual” d’accidents mortals i greus a Catalunya, ja que un terç dels sinistres laborals estan vinculats a la carretera.
Rodalies, al centre del debat
El sindicat reclama “voluntat política i compromís ferm” per reduir aquests costos i situa la mobilitat laboral com a qüestió “central” en la seva estratègia. Entre les mesures proposades, destaca la millora de la fiabilitat de Rodalies: “El servei ha empitjorat i el que està fent és col·lapsar més les autopistes amb el cotxe privat”, ha advertit Muñoz.
Altres propostes inclouen incrementar el teletreball, reorganitzar la jornada laboral i reduir-la fins a les 27,5 hores setmanals, fet que permetria compactar els horaris i reduir desplaçaments. També aposten per facilitar l’ús del vehicle elèctric i fer de la T-Mobilitat una “eina de la mobilitat del país”.