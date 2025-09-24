Els vigilants del metro de Barcelona en vaga denuncien una "situació insostenible" i diuen que estan "desemparats"

Els vigilants del metro de Barcelona en vaga han denunciat la "situació insostenible" que afirmen patir, i han alertat que estan "desemparats". Des de la plaça Cataluny, el representant del Comitè de Vaga de Prosegur David Barrero ha recordat les reclamacions del sector. "Fa 20 anys que no tenim cap augment de sou", ha apuntat. Els vigilants del metro denuncien que "la situació és insostenible" i que estan "desemparats" per part de l'Ajuntament. "Ens trobem sols", ha afegit Barrero, que ha demanat seguretat jurídica als treballadors. Els sindicats també critiquen la figura de l'agent únic, i han reclamat més vigilants per augmentar les patrulles al transport públic.\r\n