Encara no funciona l'internet a casa? Així ho pots solucionar

La recuperació de la xarxa elèctrica també implica que la majoria de llars catalanes ja comptin amb connexió a internet. Però és possible que en alguns habitatges encara no funcioni ni per cable ni per wifi. Però això ja no té res a veure amb problemes al servei, sinó que es pot solucionar des de la mateixa casa.

I és que desenes d'usuaris estan contactant a través de xarxes socials amb les seves companyies de telefonia. Es troben que no hi ha manera de connectar-se als seus rúters, mentre que els seus veïns ja disposen de cobertura i de connexió a internet en els seus dispositius.

La resposta dels proveïdors dels serveis és molt senzilla: només cal reiniciar l'aparell. Això es fa apagant-lo, fins i tot deixant uns segons de repòs, i després prement de nou el botó d'encesa. Com sol passar en aquests aparells, també cal tenir un punt de paciència.

El rúter es posarà en marxa ràpidament, però les llums s'aniran engegant de mica en mica. Primerament, els usuaris de banda dual, apreciaran com baixa la velocitat. Això es deu al fet que el senyal wifi de categoria 5G encara es configura durant algun minut més, però amb el temps d'espera adequat, tot ha de tornar a la normalitat.

Si amb això l'aparell no respon i no proporciona connexió a internet, males notícies. L'apagada elèctrica pot causar l'avaria d'alguns electrodomèstics i el rúter és una de les víctimes potencials. Ara bé, ateses les circumstàncies, una reclamació a la companyia telefònica hauria d'aconseguir la reparació de l'aparell o la substitució per un de nou.