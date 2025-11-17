Encesa dels llums de Nadal a Barcelona 2025: horari i on veure’ls

Un dels esdeveniments festius més esperats per aquestes dates és l'encesa dels llums de Nadal de Barcelona. Els carrers s'omplen de persones que s'acosten fins als punts més cèntrics de la ciutat per veure com s'il·luminen per primer cop aquesta temporada. Aquest dia, la gent comença a respirar l'ambient nadalenc, un període festiu en què les famílies es retroben i la màgia entra a les cases.
Encesa de llums 2025
L'encesa dels llums de Nadal 2025 de Barcelona es farà el dissabte dia 22 de novembre, una setmana abans que l'any passat. L'acte tindrà lloc a les 18 h de la tarda al passeig de Gràcia. A més, hi haurà vuit districtes que faran també la seva encesa particular.
Com serà l'espectacle?
L'acte té programat un espectacle de dansa aèria, instal·lació lumínica i música organitzat per Brava Arts sota la direcció de Pep Anton Gómez. A més, una quarantena de veïns i veïnes de Barcelona s'agruparan per formar un cor de quaranta veus i interpretar la nadala oficial de la ciutat: Un cor que batega.
L'espectacle durarà 20 minuts i, a través de la dansa aèria, la música i la pirotècnia, es podran veure figures nadalenques mitjançant una grua de 20 metres d'alçada que sostindrà els elements.
L'escenari s'ubicarà entre la ronda de Sant Pere i la Gran Via de les Corts Catalanes i anirà acompanyat de cinc grans pantalles LED, que retransmetran l'enllumenat d'autor, situades a plaça de Catalunya, Via Laietana, carrer d’Aragó, Gran Via i passeig de Sant Joan.
Els llums de Nadal de Barcelona
Un total de 126 quilòmetres de la ciutat s’il·luminaran aquestes festes per connectar barris, comerç i patrimoni. La plaça de Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament i el Palau de la Generalitat, serà l’escenari d’una intervenció lumínica amb projeccions a les façanes de tots dos edificis. S’il·luminaran 28 trams de carrers de Ciutat Vella, Sants, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. A més, tornaran a tenir enllumenat nadalenc les façanes dels 39 mercats municipals, més d’una cinquantena de fonts ornamentals de la ciutat i els molls de Mestral i de Gregal del nou Port Olímpic.
Per fer tot això, el pressupost augmenta un 15% respecte a l'any passat i se situa prop de 3,8 milions d'euros.
Fins quan estaran actius? Horaris
Els llums de Nadal estaran actius fins al 6 de gener de 2026. Estaran encesos en horaris de 17.30 fins a la 1.00 de la matinada de diumenge a dijous. Els divendres i dissabtes, de les 17.30 a les 2.00 hores. I, els dies extraordinaris, és a dir 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener, també s'apagaran a les dues de la matinada.