Talls de trànsit per l'encesa dels llums de Nadal a Barcelona 2025

Arran de l'encesa de llums de Nadal 2025 de Barcelona que tindrà lloc el dissabte 22 de novembre, el trànsit es veurà afectat amb diversos talls al Passeig de Gràcia entre la gran via de les Corts Catalanes i la ronda de Sant Pere. Tot plegat per garantir la seguretat de les persones i d'una jornada tranquil·la.
Gran via de les Corts Catalanes i la ronda de Sant Pere
La calçada central quedarà tallada des de les 7.00 hores del matí de dimecres, 19 de novembre, fins a les 6.00 hores del matí del diumenge 23. Pel que fa als carrils laterals aquests només es tallaran el dissabte 22, des de les 15.00 fins a les 20.00 hores.
La cruïlla de la Gran Via amb passeig de Gràcia quedarà tallada el dissabte 22, des de les 17.00 hores fins a l’evacuació del públic. I, aquest dia, a partir de les 17.30 hores, s’hi afegirà el tall entre la gran via de les Corts Catalanes fins al carrer d’Aragó.
D'altra banda, des de dimarts 18 a les 19.00 hores fins al diumenge 23 a les 6.00 hores, quedarà prohibit l’aparcament al passeig de Gràcia en aquest punt, incloent-hi les motos a la vorera. A més, també es veura afectat el recorregut dels autobusos que circulen per aquest tram.
Encesa de llums 2025
L'encesa dels llums de Nadal 2025 de Barcelona es farà el dissabte dia 22 de novembre, una setmana abans que l'any passat. L'acte tindrà lloc a les 18 h de la tarda al passeig de Gràcia. A més, hi haurà vuit districtes que faran també la seva encesa particular.
Com serà l'espectacle?
L'acte té programat un espectacle de dansa aèria, instal·lació lumínica i música organitzat per Brava Arts sota la direcció de Pep Anton Gómez. A més, una quarantena de veïns i veïnes de Barcelona s'agruparan per formar un cor de quaranta veus i interpretar la nadala oficial de la ciutat: Un cor que batega.
L'espectacle durarà 20 minuts i, a través de la dansa aèria, la música i la pirotècnia, es podran veure figures nadalenques mitjançant una grua de 20 metres d'alçada que sostindrà els elements.
L'escenari s'ubicarà entre la ronda de Sant Pere i la Gran Via de les Corts Catalanes i anirà acompanyat de cinc grans pantalles LED, que retransmetran l'enllumenat d'autor, situades a plaça de Catalunya, Via Laietana, carrer d’Aragó, Gran Via i passeig de Sant Joan.