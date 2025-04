«És inacabable»: conviure amb 30 pisos turístics al mateix bloc de Barcelona

L’Enrique Núñez té 83 anys i en fa 25 que viu de lloguer al Bloc Tarragona, situat al carrer Tarragona, a l’Eixample de Barcelona. En els últims dos anys, ha vist com 35 pisos veïns es convertien en residències turístiques i tem que, quan se li acabi el contracte, el juliol del 2028, la propietat no li renovi.

Això, segons els plans del govern de Jaume Collboni, coincidirà amb la fi de les llicències per als pisos turístics a la ciutat. Mentrestant, continua la pugna judicial entre la propietat -que volia convertir el bloc sencer en habitatges d’ús turístic (HUT)- i l’Ajuntament de Barcelona. El 31 de març de 2025, constaven 10 sentències favorables al consistori i 7 de contràries, totes recorregudes per la part perdedora.

En declaracions a l’ACN, l’Enrique denuncia que la convivència amb apartaments turístics genera un patiment “inacabable” i diu que continuarà lluitant “fins a l’últim moment”. En aquest sentit, Rebeca Pérez, portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, demana la renovació de tots els contractes de lloguer que hi ha ara al bloc i exigeix la revocació de les llicències turístiques.

35 llicències vigents

Dels 120 comunicats d'habitatge d’ús turístic (HUT) que tenia la propietat, la immobiliària Gallardo, avui consten 35 comunicats d'activitat vigents, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona a l’ACN. És a dir, hi ha 35 pisos al bloc que disposen de llicència per operar com a pis turístic. Són els 35 pisos que no van poder ser revocats perquè el consistori, en les diverses inspeccions, no va poder demostrar que, entre el moment de la vigència del comunicat d'HUT i els tres mesos posteriors, no s'havia iniciat l'activitat turística. En els altres casos sí que es va produir la declaració d'ineficàcia i es van poder iniciar els expedients de revocació.

Així, a hores d’ara els veïns que viuen al bloc han de conviure amb els turistes que entren i surten del mateix edifici. Mentre que l’Enrique i la seva dona paguen 1.200 euros mensuals de lloguer, passar una sola nit en un dels pisos veïns que operen com a pis turístic al mateix edifici pot costar entre 350 i 750 euros aproximadament, depenent de la temporada. Així s’aprecia en un dels anuncis publicats al web d’Arrivo Apartments, empresa que gestiona pisos turístics al bloc.

Un malson: de les obres a les incidències constants

Als anuncis es veuen pisos reformats i amb mobiliari nou. L’Enrique recorda que les obres per transformar alguns dels pisos del bloc en apartaments turístics van començar el 8 de gener del 2023, passades les festes de Nadal. No va rebre cap notificació explicant-li els canvis al bloc, sinó que principalment se’n va assabentar pel sindicat de l’esquerra de l’Eixample. Mentre Barcelona es trobava en precampanya electoral de les municipals, l’Enrique i la resta de veïns van patir durant uns set mesos les obres simultànies a diversos pisos. La propietat havia aconseguit l’autorització per a una trentena de llicències d’HUT al bloc i va fer obres per reformar-los. “Era impossible de suportar”, comenta.

Un cop acabades les obres, cap a finals d’estiu del 2023, va començar el que l’Enrique descriu com un malson. Les incidències són contínues des que conviuen amb una trentena de pisos turístics. Ell en té un just a sobre, al pis de dalt, i un altre al costat, porta amb porta al mateix replà. Dia sí i dia no, assenyala, es troben amb problemes com sorolls, festes o altres incidents, com ara que els turistes que s’allotgen en aquests pisos arribin borratxos de matinada, truquin a altres timbres o vomitin en espais comuns de l’edifici, com les escales o el celobert. “Un soroll, portada, crits... insuportable”, relata.

Negociació oberta

Alguns dels antics llogaters, explica l’Enrique, han tingut la "sort" de trobar alguna alternativa i han marxat, una opció que a hores d’ara ell descarta. “On vaig amb 83 anys?”, lamenta. “Si hi hagués un mercat lliure i assequible, doncs diria, quan arribi el moment marxes, o marxes una mica abans”, comenta. Ara, però, denuncia que la situació és “molt difícil”. Segons exposa el sindicat, hi ha oberta una negociació amb la propietat que fa poc que ha començat. Expliquen que s’ha aconseguit després que el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ocupés a finals de febrer la seu de la immobiliària Gallardo per exigir la renovació de tots els contractes del Bloc Tarragona.

En aquest sentit, la Rebeca Pérez destaca que és “la força col·lectiva” la que permet “canviar una mica les tornes”. L’Enrique encara amb incertesa els tres anys de contracte de lloguer que li queden, però no està disposat a rendir-se. No perquè sigui una persona gran, diu, se n’anirà fàcilment. “Jo continuaré lluitant de la mateixa manra que el resta de veïns per aconseguir quedar-me aquí”, assegura.