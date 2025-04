La CUP s’obre a més acords amb el PSC després d’haver-lo «mogut» amb l’habitatge

Després d'arribar a un acord amb el Govern de Salvador Illa per a regular el lloguer de temporada i "blindar" l'habitatge protegit, la CUP reivindica que ha estat el PSC qui s'ha "mogut" de la seva posició inicial, i no pas ells. Així ho assegura la diputada Laure Vega en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en què assegura que els anticapitalistes mantenen la "predisposició" a nous pactes, sempre que sigui "en els seus termes" i sobre qüestions "estructurals". Si bé, deixa clar que "ara mateix no hi ha cap via establerta de diàleg" amb l'executiu i que no formen part dels socis.

La diputada de la CUP i negociadora de l'acord amb el Govern sosté que ells "no s'ha hagut de moure en aquesta negociació", mentre que sí que hi ha hagut "un moviment del PSC". En aquest sentit, assenyala que la seva proposta partia de regular el lloguer de temporada en funció de l'ús i no del temps: "L'antipolítica i la desafecció també es basa a promoure lleis que mai no es compleixen", justifica. D'altra banda, sobre una de les carpetes damunt la taula, com és el Pacte Nacional per la Llengua, Vega avisa que no acceptaran una entesa "que doni per bo allò que no és suficient".

Pel que fa a futures negociacions amb el Govern després d'aquest primer acord, la diputada cupaire assenyala que hi ha "predisposició" des de l'inici de la legislatura. "Estem disposats a parlar. No imposem un programa, però tampoc juguem políticament amb coses que no creiem que donaran solucions reals", afirma. Així, ha defensat que les negociacions amb el PSC han de tenir un caràcter estructural i han de servir per a avançar en termes de sobirania per a Catalunya. "És el que hem fet amb tots els governs", afirma.

Sobre això, vega recorda que els únics pressupostos aprovats per la CUP van ser "a canvi d'un referèndum", en referència a l'1-O. "Seria estrany que el PSC no ho tingués en compte. Evidentment, parlarem del que es plantegi, i ho farem sempre en els nostres termes", conclou al respecte. Ara bé, la negociadora cupaire aclareix que "ara mateix no hi ha cap via de diàleg establerta amb el Govern", tampoc sobre els decrets per al suplement de crèdit, que l'executiu ja ha començat a abordar amb els Comuns.

Vega situa aquesta aposta després del procés de Garbí, de refundació de la CUP, en què els anticapitalistes van aprovar una nova organització i una nova estratègia. "Es recupera la idea que per apostar per més pragmatisme no es deixa de ser la CUP", insisteix.