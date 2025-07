Els Bombers han estabilitzat un incendi que cremava des de primera hora de la tarda d'aquest dijous una nau industrial d'un polígon de Badalona. En concret es tracta d'una planxisteria del carrer Eduard Marquina, que estaria totalment afectada i la part posterior s'ha esfondrat. Les flames també han afectat una nau industrial del costat.

El foc genera una intensa i llarga columna de fum negre que es pot veure des de diversos punts de Barcelona, Badalona i voltants. Cap treballador ha quedat afectat i com que la nau està lluny d'habitatges, no es preveu cap afectació a la població. També estan fora de perill les naus adjacents. S'hi han desplaçat 12 dotacions dels Bombers de la Generalitat i algunes més dels Bombers de Barcelona com a suport.

A les 16:30 els Bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi, que ja està estabilitzat. Part del recinte ha col·lapsat i treballen des de fora amb gran cabal. No hi ha informació sobre si hi ha persones afectades, però tot indica que no hi ha incidències.

Amb l'arribada de l'estiu, els incendis a Catalunya en els darrers dies s'han multiplicat. Si bé les zones rurals i de camp són les que tenen més risc de cremar, en naus industrials també augmenta la possibilitat i les autoritats recomanen extremar les vigilàncies.