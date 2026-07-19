Extingit un incendi sense ferits en una llar d'infants de Sant Martí

Els Bombers de Barcelona han extingit aquest diumenge un incendi que ha afectat a la llar d'infants municipal Pere Calafell, al districte de Sant Martí, i en el qual no hi ha hagut ferits. Segons han informat fonts municipals a Europa Press, l'incendi s'ha iniciat passades les 11 hores i ha quedat extingit sobre les 13.15 hores.\r\n\r\nEls bombers han desplaçat 8 dotacions per treballar en l'extinció d'aquest foc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn home intenta cremar la casa de la seva exparella i el seu fill menor a Tossa de Mar\r\n\r\n