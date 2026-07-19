19 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Extingit un incendi sense ferits en una llar d'infants de Sant Martí

Societat

  • L'escola bressol Pere Calafell al barri de Sant Martí -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juliol de 2026 a les 14:42

Els Bombers de Barcelona han extingit aquest diumenge un incendi que ha afectat a la llar d'infants municipal Pere Calafell, al districte de Sant Martí, i en el qual no hi ha hagut ferits. Segons han informat fonts municipals a Europa Press, l'incendi s'ha iniciat passades les 11 hores i ha quedat extingit sobre les 13.15 hores.

Els bombers han desplaçat 8 dotacions per treballar en l'extinció d'aquest foc.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar