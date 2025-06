FGC dona el tret de sortida a la temporada d'estiu amb més de 90 dies d'activitats

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat aquest dijous la seva oferta d'estiu per a les estacions de muntanya, que aniran obrint progressivament aquest cap de setmana. La temporada 2025 arriba plena de propostes per gaudir de la natura i l'aire lliure, amb gairebé 100 quilòmetres d'itineraris senyalitzats per a la pràctica de senderisme i trail running.

Hi haurà més de 30 itineraris repartits entre les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter i Boi Taüll. De la mateixa manera que s'oferiran més de 55 activitats relacionades amb la natura, circuits de bicicletes, activitats infantils i punts de restauració.

La Molina esdevindrà l'epicentre del descens en bicicleta, acollint els Campionats de Catalunya i d'Espanya (18-20 de juliol) i el Campionat d'Europa (1-3 d'agost) i estrenarà el Metapark, una experiència immersiva amb realitat augmentada per conèixer la fauna pirinenca de manera interactiva. A la Vall de Núria es descobrirà el projecte Ecovall, que estrenarà el primer vehicle 4x4 100% elèctric, es podrà gaudir de les vistes que permet facilita el nou mirador del llac i el Telecadira de la Pala.

Vallter se centra en la inauguració d'un circuit de motos elèctriques infantils i renova la seva oferta gastronòmica. Per altra banda, Boi Taüll aposta pels amants de les emocions fortes amb l'oferta de la nova tirolina de 200 metres i el Telecadira Vaques que funcionarà de mitjans de juliol fins al final de la temporada.

Amb una clara aposta per la desestacionalització i la sostenibilitat, FGC vol consolidar les estacions de muntanya perquè siguin un destí actiu i accessible durant tot l'any, sigui per gaudir de la família o per gaudir de competicions d'alt nivell.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha subratllat que aquesta oferta estiuenca "és el reflex de la transformació de les estacions d'esquí en estacions de muntanya amb infraestructures que poden funcionar estiu i hivern". A part, Ruiz ha desvelat que l'objectiu és arribar als 400.000 visitants, el doble de l'any passat.

Estiu sobre raïls

A tot això s'hi suma l'oferta d'experiències sobre raïls proposada amb la finalitat de descobrir l'interior de Catalunya muntat en un transport turístic. El Cremallera i els Funiculars de Montserrat, el Tren del Ciment, a l'Alt Berguedà, i el Cremallera de Núria són algunes de les opcions que s'ofereixen des de Turistren per gaudir del territori d'una manera sostenible, còmode i amb encant històric.

Per altra banda, el Parc Astronòmic del Montsec, l'equipament d'astronomia més important de Catalunya, ha incorporat nous telescopis per reforçar l'experiència que es pot viure en les visites nocturnes que s'hi organitzen.