FGC habilita 280 punts lila a les estacions per combatre la violència de gènere

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en funcionament 280 punts lila contra l’assetjament sexual i la violència de gènere. Aquests punts ja existien prèviament, ja que eren els punts d'informació i emergències, però ara els ha senyalitzat correctament perquè sigui senzill identificar-los.\r\n\r\nTal com relaten des de l'operadora ferroviària a través d'un comunicat, els PIE estan ubicats a diferents espais de les estacions de les línies metropolitanes d’FGC. També estan connectats les 24 hores amb el Centre de Comandament Integrat (CCI) d’FGC a Rubí i permeten als usuaris contactar-hi per demanar informació o comunicar qualsevol situació d’emergència.\r\n\r\nA banda, l'aplicació mòbil de ferrocarrils també disposa des d'aquest dimarts amb la nova funcionalitat "punt lila" que permet alertar d’aquestes situacions de manera immediata a través del telèfon: "Des de Ferrocarrils treballem diàriament perquè les nostres instal·lacions, estacions i trens, siguin espais segurs per a tothom. Per aquesta raó, continuem desenvolupant millores que ens acostin a aquest objectiu i que contribueixin a fer que cap persona deixi d’agafar el transport públic per una percepció d’inseguretat", argumenten des de la companyia ferroviària catalana.\r\n