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Societat

FGC habilita 280 punts lila a les estacions per combatre la violència de gènere

  • Imatge del punt lila d'FGC a l'estació de Sarrià -

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Publicat el 16 de juny de 2026 a les 16:33
Actualitzat el 16 de juny de 2026 a les 17:42

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en funcionament 280 punts lila contra l’assetjament sexual i la violència de gènere. Aquests punts ja existien prèviament, ja que eren els punts d'informació i emergències, però ara els ha senyalitzat correctament perquè sigui senzill identificar-los.

Tal com relaten des de l'operadora ferroviària a través d'un comunicat, els PIE estan ubicats a diferents espais de les estacions de les línies metropolitanes d’FGC. També estan connectats les 24 hores amb el Centre de Comandament Integrat (CCI) d’FGC a Rubí i permeten als usuaris contactar-hi per demanar informació o comunicar qualsevol situació d’emergència.

A banda, l'aplicació mòbil de ferrocarrils també disposa des d'aquest dimarts amb la nova funcionalitat "punt lila" que permet alertar d’aquestes situacions de manera immediata a través del telèfon: "Des de Ferrocarrils treballem diàriament perquè les nostres instal·lacions, estacions i trens, siguin espais segurs per a tothom. Per aquesta raó, continuem desenvolupant millores que ens acostin a aquest objectiu i que contribueixin a fer que cap persona deixi d’agafar el transport públic per una percepció d’inseguretat", argumenten des de la companyia ferroviària catalana.

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