Fi a la vaga de socorristes després d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona

Els socorristes de Barcelona desconvoquen la vaga després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de la capital catalana després de 27 dies d'aturada, segons indiquen en un comunicat del sindicat CGT. "Quan hi ha voluntat i es garanteix un espai de diàleg, l'entesa és possible", han remarcat els socorristes.
L'última reunió ha durat més de set hores i ha servit per donar sortida al conflicte que feia setmanes que s'allargava. La signatura de la desconvocatòria es produirà aquest mateix dijous. Segons la CGT, s'ha acordat que la temporada baixa guanyi 26 dies de feina i la incorporació de tres reforços, mentre que la temporada alta guanya 21 dies.
Això suposa, continua el sindicat, ampliar les dues primeres setmanes d'octubre i completar l'abril, ampliant així la cobertura en temporada baixa; obrir totes les torres des del tercer cap de setmana de maig, els dissabtes i diumenges, així com la segona Pasqua i tres reforços addicionals des de l'inici de temporada.
També participar en el projecte de reforma dels locals de salvament; garantir el seguiment del contracte actual per fiscalitzar les accions de l'empresa, i regularitzar les "incompetències administratives" d'FCC. "Però el més important és la mostra de força i unió col·lectiva de tota la plantilla", conclouen els socorristes.