30 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Gairebé el 90% dels funcionaris docents obté la primera plaça escollida per al curs vinent

Societat

  • La consellera d'Educació, Esther Niubó, en una interpel·lació al ple. -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 18:37
Actualitzat el 30 de juny de 2026 a les 18:41

El 87,88% dels funcionaris docents, 25.079 d'un total de 28.538, treballaran el curs que ve a la destinació que han triat com a primera opció, segons les dades provisionals que ha fet públiques aquest dimarts el Departament d'Educació i Formació Professional. El 93,25% dels funcionaris participants han pogut accedir a alguna de les 5 opcions preferides, que podien ser centres concrets, municipis, comarques o Serveis Territorials.

El calendari s'ha pogut avançar un mes per diversos factors, com ara que aquest any no hi ha hagut concurs de trasllat estatal. Un fet que ha celebrat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa que aquesta reducció de terminis permetrà dotar de més "previsió" la planificació del curs vinent. 

En aquest procés hi participen funcionaris sense destinació definitiva, funcionaris en pràctiques, funcionaris desplaçats, funcionaris que demanen comissió de serveis -aquests de forma voluntària- i interins. Aquests últims també ho fan de forma voluntària, i Educació assenyala que el 70,27% dels 9.729 que ho feien també han aconseguit una de les cinc destinacions triades en primera opció.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar