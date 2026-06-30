Gairebé el 90% dels funcionaris docents obté la primera plaça escollida per al curs vinent

El 87,88% dels funcionaris docents, 25.079 d'un total de 28.538, treballaran el curs que ve a la destinació que han triat com a primera opció, segons les dades provisionals que ha fet públiques aquest dimarts el Departament d'Educació i Formació Professional. El 93,25% dels funcionaris participants han pogut accedir a alguna de les 5 opcions preferides, que podien ser centres concrets, municipis, comarques o Serveis Territorials.\r\n\r\nEl calendari s'ha pogut avançar un mes per diversos factors, com ara que aquest any no hi ha hagut concurs de trasllat estatal. Un fet que ha celebrat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa que aquesta reducció de terminis permetrà dotar de més "previsió" la planificació del curs vinent. \r\n\r\nEn aquest procés hi participen funcionaris sense destinació definitiva, funcionaris en pràctiques, funcionaris desplaçats, funcionaris que demanen comissió de serveis -aquests de forma voluntària- i interins. Aquests últims també ho fan de forma voluntària, i Educació assenyala que el 70,27% dels 9.729 que ho feien també han aconseguit una de les cinc destinacions triades en primera opció.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCondicionar els recursos a la complexitat: la recepta d'Equitat.org per revertir la crisi a l'escola Gerard Mira\r\n\r\n