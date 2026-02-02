02 de febrer de 2026

Societat

Hisenda investiga un possible ciberatac que comprometria la informació de 47,3 milions de ciutadans

Segons un web especialitzat en ciberrisc s’han posat a la venda dades com DNI i números IBAN

  • Els ciberatacs són cada cop més freqüents

Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 15:07

Alerta per una possible filtració de dades amb afectació massiva. El Ministeri d’Hisenda investiga una informació apareguda al compte X de H4ckmanac que alerta sobre un possible ciberatac a la seva base de dades. Segons aquest grup, especialitzat en ciberrisc i alertes primerenques, un actor maliciós amb el nom d’HaciendaSec ha posat a la venda una base de dades actualitzada que cobreix 47,3 milions de ciutadans, incloent-hi números de DNI/NIF, noms complets, adreces, números de telèfon, adreces de correu electrònic, dades bancàries com els números IBAN, i informació financera relacionada amb impostos.

Segons el compte, l’atac s’hauria produït el 31 de gener i està “pendent de verificació”. Fonts del Ministeri assenyalen que en aquests moments s’està analitzant la veracitat de la informació, juntament amb el Centre Criptològic Nacional, l'organisme del Centre Nacional d'Intel·ligència responsable dels ciberatacs.

El mateix portal també ha apuntat a un possible ciberatac al Ministeri de Ciència, també pendent de validació, per part d’un hacker amb el pseudònim GordonFreeman. Seria, per tant, un ciberatac fet per un altre usuari i el matí de dilluns.

