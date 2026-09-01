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Identifiquen dos homes per gravar noies orinant al carrer durant les festes de Sants

Societat

  • Guarniment del carrer Alcolea de Dalt inspirat en el 24 hores de Montjuïc de motociclisme -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 14:17
Actualitzat el 01 de setembre de 2026 a les 14:18

La Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar dos homes que haurien gravat i fotografiat dones orinant al carrer durant nit de dissabte a les festes de Sants. Segons ha explicat el consistori, efectius del cos van rebre l’avís de diverses noies que alertaven com un home les seguia quan es dirigien al voltant de l’estació de busos. Davant les diferents advertències rebudes, la policia va enviar un equip de paisà.

Aquests agents van corroborar-ho, i van trobar dos sospitosos que seguien les víctimes i s’amagaven entre arbustos o els vehicles estacionats. Els policies els van identificar, els van comissar els telèfons per evitar la difusió del material, i per posar-ho a disposició judicial, i estan acusats d’un delicte de revelació de secrets.

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