La Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar dos homes que haurien gravat i fotografiat dones orinant al carrer durant nit de dissabte a les festes de Sants. Segons ha explicat el consistori, efectius del cos van rebre l’avís de diverses noies que alertaven com un home les seguia quan es dirigien al voltant de l’estació de busos. Davant les diferents advertències rebudes, la policia va enviar un equip de paisà.\r\n\r\nAquests agents van corroborar-ho, i van trobar dos sospitosos que seguien les víctimes i s’amagaven entre arbustos o els vehicles estacionats. Els policies els van identificar, els van comissar els telèfons per evitar la difusió del material, i per posar-ho a disposició judicial, i estan acusats d’un delicte de revelació de secrets.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nInvestiguen una agressió sexual en grup a una jove a les festes d'un poble del Segrià ACN\r\n\r\n