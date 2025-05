Illa garanteix al Parlament una investigació exhaustiva a la DGAIA: «Arribarem fins al final caigui qui caigui»

La crisi de la DGAIA ha centrat la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mirat de refermar el compromís del Govern per "refundar" aquesta direcció general, al punt de mira per les denúncies d'agressions sexuals a joves tutelades i d'ajudes fraudulentes. "Arribarem fins al final, peti qui peti, caigui qui caigui i surti qui surti", ha deixat clar Illa, a preguntes de Junts. En aquest sentit, ha lamentat el "to" de la portaveu juntaire, Mònica Sales, avui ha substituït Albert Batet en el torn de paraula, i ha recordat que el seu partit ha governat a Catalunya durant 12 dels darrers 15 anys. "Els demano que col·laborin", ha demanat. El Parlament farà una comissió d'investigació per saber què ha passat i la reforma que planteja el Govern passa per la prevenció dels maltractaments i els abusos.

Els Comuns han demanat investigar els fets i fer una "transformació profunda" del sistema de protecció a la infància i adolescència. Illa ha aprofitat, en la resposta, per fer un reconeixement als professionals que treballen a la DGAIA. "És una política pública molt difícil, perquè parlem de substituir l'afectivitat d'una família biològica que no ha funcionat", ha afirmat. El president, però, ha admès que hi ha coses que no han funcionat i que caldrà "adaptar" la DGAIA a la situació actual. "Prendrem les decisions que hàgim de prendre i arribarem fins al final amb els recursos que convinguin", ha indicat, i ha agraït la col·laboració al partit de Jéssica Albiach. De la mateixa manera, ha reivindicat la feina feta per ERC en aquest àmbit, amb la creació de Barnahus, iniciativa "pionera".

Qui s'ha sumat a la crítica per la gestió de la DGAIA ha estat Vox i Aliança Catalana, que han aprofitat per acusar el Govern de protegir els delinqüents i de prioritzar "el negoci". En la resposta, Illa ha estat més vehement. "Els fets són execrables i tots els condemnem", ha etzibat, però ha recordat que els fets no van passar amb el seu Govern. "Els consellers que hi havia al departament segur que també ho condemnen, i si haguessin tingut algun indici haurien actuat", ha apuntat. En aquest sentit, ha demanat no "polititzar" la crisi per "treure'n rèdit polític". "Nosaltres volem resoldre la qüestió", ha assegurat, i ha lamentat que l'extrema dreta posi ara "el crit al cel" per les víctimes i, alhora, defensi polítiques per prohibir l'entrada a aquestes persones. "Volen fer política amb la misèria de les persones", ha afegit.

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha dit que les informacions sobre el mal funcionament de la DGAIA fa anys que hi són i que el Govern està prenent mesures per "endreçar" la situació, amb canvis en el lideratge de la direcció general. Amb l'objectiu de "redreçar de manera contundent", el Departament ha encarregat una auditoria, ha obert un expedient informatiu i s'ha impulsat un "pla integral de transformació" que fa més d'una dècada que s'hauria d'haver fet. El PP ha acusat la consellera de mirar cap a una altra banda fins que ha quedat "acorralada" per les irregularitats. Martínez Bravo ha insistit que s'han impulsat canvis i s'està abordant la reforma profunda d'una direcció general "complexa". "No podem fer en 10 minuts el que no s'ha fet en una dècada", ha remarcat, i ha lamentat que el PP vulgui "generar soroll",

Llicència bancària per a l'ICF

Per altra banda, Illa ha assegurat que el Govern sol·licitarà les "pròximes setmanes" la llicència bancària per a l'Institut Català de Finances (ICF). ERC ha instat Illa a posicionar-se entre "l'aposta pel monopoli de la banca", en referència a l'opa del BBVA al Sabadell, o fer passes "cap a la sobirania financera del país". Illa ha afirmat que està "compromès" amb l'obtenció de la fitxa bancària per a l'ICF, després de l'acord dels republicans amb el govern espanyol, però ha admès que no serà fàcil.

"Depèn del Banc Central Europeu (BCE). El Banc d'Espanya hi té a dir, però el Govern de Catalunya farà el pas i m'agradaria que tingués el suport ampli d'aquesta cambra", ha afegit Illa. També la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, va anunciar aquest dimarts que es reunirà la setmana que ve amb responsables del Banc d'Espanya per començar a treballar de forma "més concreta" quins són els passos per avançar en la consecució d'aquest objectiu.