Impulsen una prova pilot per conèixer «realment» el nivell de català dels alumnes de 4t d'ESO

Quin és el nivell "real" que tenen de català els estudiants que acaben la secundària obligatòria? D'acord amb el currículum fixat Departament d'Educació -el qual també depèn del govern espanyol-, un cop acaben quart d'ESO, tots els estudiants acrediten un nivell de llengua equivalent al C1. Ara bé, la plataforma DocentsCAT, que agrupa uns vuit-cents professors de català d'arreu del país, posa en dubte que aquest sigui el veritable nivell amb què surten els joves de l'institut abans de fer el salt al batxillerat o als cicles de formació professional. Per aquest motiu, la plataforma docent ha impulsat una prova pilot per acreditar si és cert que la competència lingüística amb què acaben la secundària obligatòria és equiparable al C1 de català.
Així ho explica Guillem Lloret, membre de la plataforma, en conversa amb Nació: "Una de les nostres reclamacions històriques [des que neix l'entitat, el 2023, arran dels canvis a les proves d'accés a la universitat] és que es deixi de regalar el C1. Tot l'alumnat que aprova 4t d'ESO el té, però sospitem que el nivell no és cert", argumenta Lloret. Assegura que la seva iniciativa no busca criticar les polítiques de la conselleria, sinó "proposar" millores per enfortir el nivell de català de l'alumnat, que no passa pel seu millor moment com constaten els resultats de les darreres avaluacions d'Educació. L'objectiu d'aquesta iniciativa, afirma, és "disposar de dades objectives per demostrar aquesta observació dels docents".
En aquesta línia, Lloret assegura que s'emmirallen en el funcionament que s'aplica al País Valencià i a les Illes Balears. No precisament per la defensa de la llengua dels seus governs -gairebé inexistent-, sinó perquè l'alumnat, per obtenir un C1 de català, ha de fer una prova externa que vagi més enllà de complir amb el currículum. El membre de la plataforma considera que aquest és un bon mecanisme per acreditar la competència lingüística dels joves, ja que consideren que els resultats de les proves PISA i les competències bàsiques no són "del tot fiables": "No ens en refiem", rebla.
Una prova pilot voluntària
Els docents que formen part d'aquesta entitat van traslladar la seva proposta al Departament d'Educació per implantar la prova pilot a tots els instituts del país. La conselleria, però, segons assegura Lloret, va rebutjar la seva proposta aferrant-se a què el criteri per saber el nivell de competència lingüística són les avaluacions de final d'etapa -conegudes com a competències bàsiques. Davant d'aquesta negativa, des de la plataforma estan buscant el suport de professors i centres per implementar-la de forma "voluntària": "Es farà a tot arreu on puguem. Si aconseguim un 30% dels centres del país, ja estem contents", assegura Lloret.
En aquests moments, a banda de sumar suports, també estan elaborant el format que tindrà la prova. Seguint els criteris habituals dels exàmens del C1 i el C2, serà "llarg" -aproximadament tres hores, tot i que això encara pot variar lleugerament- i comptarà amb una part oral: "La nostra idea és tenir-lo llest per al mes de gener i que ja es pugui fer a l'abril, perquè abans ens hem de coordinar amb els centres". A més, seran els mateixos docents que se sumin a la iniciativa els quals s'encarregaran de les correccions: "Tot de forma voluntària", assegura. Amb aquesta prova pilot, doncs, els docents que agrupen la plataforma volen fer un diagnòstic "real" del nivell de català de l'alumnat que acaba la secundària obligatòria i posar en dubte si realment és correcte acreditar un C1 o seria millor fer-ho de forma externa.