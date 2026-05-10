Indemnitzen amb mil euros un turista que es va queixar perquè no trobava cap gandula lliure a l'hotel

Un turista alemany ha guanyat gairebé mil euros d'indemnització després de presentar una denúncia perquè no va trobar cap gandula lliure a l'hotel on s'allotjava durant totes les vacances. Va ser a l'estiu de 2024, quan l'home estava de viatge familiar a l'illa grega de Kos, que "tots els dies durant les vacances, totes les gandules de la zona de la piscina de l'hotel estaven reservades amb tovalloles des de les sis del matí", apunta un jutjat de Hannover.
Concretament, el turista va explicar que cada matí es llevava aviat per anar a la piscina i intentar aconseguir una gandula, però no ho va aconseguir cap dia. A més, això va suposar que els seus fills s'haguessin d'estirar sobre el ciment.
L'home va al·legar que havia pagat 7.000 euros per l'estada i, tot i parlar prèviament amb un representant de l'agència de viatges i amb el personal de l'hotel per traslladar-los la demanda, va acabar posant una queixa. D'una banda, la família va rebre un reemborsament parcial d'aquests diners i, més tard, un jutjat li va donar la raó, tot assegurant que s'havien infringit les normes del complex.
"Especialment en un viatge d’aquest tipus, en què passar temps a la piscina o al seu voltant és fonamental, els viatgers també poden esperar que es garanteixi un nombre suficient de gandules", va dictar el jutjat. La indemnització va ser de 986 euros i 70 cèntims, que seria un 15% del cost que van tenir les vacances. A banda, TUI, l'empresa del viatge, ja havia pagat 350 euros a l'home, però aquest va argumentar que la compensació havia de ser major.