Madrid presumeix d'un vol intercontinental... que fa escala a Barcelona

L'Ajuntament de Madrid ha anunciat amb entusiasme un nou vol intercontinental amb Singapur. Es tracta d'una connexió operada per Singapore Airlines, que començarà a funcionar el 26 d'octubre amb cinc vols setmanals. Segons el consistori madrileny, la ruta servirà per reforçar el paper de la capital espanyola com a "hub aeroportuari del sud d'Europa", així com per atraure turisme asiàtic d'alt poder adquisitiu. En el comunicat, però, l'Ajuntament obvia un detall clau: el vol no serà directe, sinó que farà escala a Barcelona.
L'aerolínia oferirà, efectivament, cinc vols setmanals entre Madrid i Singapur, però tots faran una parada a la capital catalana durant aproximadament una hora. Així ho indica el mateix nom de la ruta, que és Singapur-Barcelona-Madrid, i no pas Singapur-Madrid.
És més, en realitat, la companyia singapuresa ja opera actualment vols entre Singapur i Barcelona, i ara senzillament allargarà aquest trajecte fins a Madrid. D'aquesta manera, la capital catalana continuarà sent la porta d'entrada inicial dels passatgers procedents del sud-asiàtic, i Madrid quedarà connectada a través d'aquesta escala intermèdia.
Amb tot, el consistori madrileny presenta la connexió com un gran pas estratègic per consolidar la ciutat en el mapa mundial i destaca un impacte econòmic estimat de 265 milions d'euros. "L’Àsia és una de les regions més estratègiques per consolidar el turisme de qualitat de Madrid, gràcies al perfil d’alt valor, de llarga estada i que permet desestacionalitzar la destinació", asseguren en el comunicat.
Quins horaris tindran els vols?
Concretament, el vol inaugural que arribarà fins a Madrid està programat per a sortir de Singapur el pròxim 26 d'octubre a les 13.30 hores (hora local), que arribarà a l'endemà a Barcelona a les 6.40 hores (hora local). A les 7.40 hores, un nou avió sortirà de la capital catalana per arribar a la ciutat madrilenya a les 8.50 hores del mateix dia.
Quant al vol de tornada, el primer serà el mateix 27 d'octubre, que sortirà a les 10 hores de Madrid i arribarà a Barcelona a les 11.15 hores. Una estona després, a les 12.35, arrencarà la segona part del trajecte fins al sud-est asiàtic, arribant a Singapur a les 8.25 hores (hora local).