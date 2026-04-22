Logronyo-Barcelona en 45 minuts i per 20 euros: Vueling estrena la nova ruta

La nova connexió aèria entre Barcelona i Logronyo ja està en marxa. Des del 27 de març, la companyia Vueling opera aquesta ruta amb tres freqüències setmanals, en el marc d'un contracte adjudicat pel govern de la Rioja per un import de 2,76 milions d'euros fins al 2027. L'operativa s'ha estructurat en dues fases: entre abril i juny, els vols surten dilluns, dimecres i dissabte; mentre que al juliol i l'agost s'adapten a dimarts, dijous i dissabte. Tots en horari de matí i amb un trajecte d'una durada aproximada de 45 minuts.
La ruta s'ha dissenyat amb una lògica de connexió: a través de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, els passatgers poden enllaçar amb la xarxa de destinacions de Vueling amb un únic bitllet. El contracte preveu 610 freqüències (anada i tornada) i una oferta total de 219.600 seients durant el període establert. Aquest model permet facturar l'equipatge fins a la destinació final i inclou garantia de connexió en cas de retard o cancel·lació del primer vol, amb reubicació sense cost addicional.
La companyia presenta la ruta com una opció pensada per a viatges de negocis, especialment en sectors com l’agroalimentari i el vinícola. En aquest sentit, ha incorporat tarifes flexibles com Fly Pro, disponibles a través d'agències, que inclouen canvis de vol, selecció de seient o embarcament prioritari. Pel que fa als preus, Vueling apunta que variaran segons la demanda, la temporada i el dia de la setmana, amb tarifes de sortida al voltant dels 20 euros en els trams més econòmics.
De moment, la companyia no preveu modificar els horaris de la ruta, tot i que no descarta ajustos en funció de l'evolució de la demanda. Tampoc es concreta l'impacte que pot tenir el context internacional en l'ocupació dels vols, tot i que fonts de l'operadora apunten que les destinacions d'interior han guanyat interès en els darrers anys. La posada en marxa d'aquesta connexió respon a l'estratègia del govern de la Rioja de reforçar la connectivitat com a eina de desenvolupament econòmic i territorial, per integrar l'aeroport de Logronyo dins la xarxa de vols comercials amb sortida des de Barcelona.
Un projecte amb suport públic
Aquest nou servei arriba després de mesos de negociacions institucionals i s'inscriu en una política pública que busca garantir rutes que, per si soles, difícilment serien rendibles en una fase inicial. El contracte inclou també accions de promoció del territori a través dels canals de la companyia, amb l'objectiu de donar visibilitat a la destinació i estimular la demanda en els primers anys d'operativa.
