Interior investiga un possible ús fraudulent de la llei en dos canvis de sexe als Bombers

El Departament d'Interior està investigant si dos bombers han fet un "ús fraudulent" de la llei trans en canviar-se de sexe. "Aquests casos estan sota investigació i es prendran les decisions que es considerin oportunes", ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en ser preguntada per la informació que publica aquest dilluns El Periódico sobre dos casos de canvi de sexe a Badalona i Vic.

Segons el rotatiu, els dos bombers van demanar el canvi de sexe i consten com a dones al seu DNI, però no haurien canviat ni el seu nom, ni la seva aparença, ni la seva conducta habitual. Parlon ha garantit que actuaran davant de qualsevol indici d'ús fraudulent de lleis que s'han creat per garantir drets.

En aquest sentit, ha explicat que Interior té un gabinet de polítiques transversals, que amb la direcció i subdirecció operativa de la Direcció General d'Extinció i Prevenció d'Incendis i Salvaments, treballa perquè es compleixen totes les "bondats" que aporten les noves lleis d'igualtat sense que es produeixi un "frau de llei".

Per això, ha asseverat que cada cop que el departament, a través d'informes preceptius, observi que hi ha indicis d'un ús fraudulent de les normes, "que garanteixen drets i que garanteixen que no hi hagi discrecionalitat pel que fa a aquests drets i l'accés al cos", s'actuarà.