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Interrompuda la circulació de l’R6 de Ferrocarrils entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar

Societat

  • Un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 07:53
Actualitzat el 10 de setembre de 2026 a les 07:55

La circulació de l'R6 dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre Masquefa i Piera es troba aturada a causa de l'atropellament d'un porc senglar. S'està treballant amb els Agents Rurals per a retirar l'animal d’acord amb els protocols de bio-seguretat.

En paral·lel, a la línia Barcelona – Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera.

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