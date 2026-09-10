Interrompuda la circulació de l’R6 de Ferrocarrils entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar

La circulació de l'R6 dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre Masquefa i Piera es troba aturada a causa de l'atropellament d'un porc senglar. S'està treballant amb els Agents Rurals per a retirar l'animal d’acord amb els protocols de bio-seguretat.\r\n\r\nEn paral·lel, a la línia Barcelona – Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Tribunal de Comptes aplica per fi l'amnistia a 35 dirigents encausats pel procés Oriol March\r\n\r\n