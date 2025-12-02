Investiguen una vintena de supermercats 24 hores per frau elèctric

La Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimarts un ampli dispositiu a Barcelona per desarticular un presumpte sistema d’obtenció il·legal d’electricitat en diversos comerços coneguts com a supermercats 24 hores. La investigació apunta que alguns d’aquests locals haurien connectat instal·lacions pròpies a la xarxa d’enllumenat del carrer per obtenir subministrament sense cost.
L’operació, en què també col·laboren la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana, s’ha estès per diferents punts de la capital catalana. Segons diverses fonts, alguns dels establiments escorcollats es troben a Sant Andreu, mentre que un altre ha estat inspeccionat al carrer de la Marina, a la zona del Fort Pienc.
Els investigadors no descarten que, paral·lelament a l’ús irregular de l’energia, s’hi hagin comès altres irregularitats administratives o delictives. Entre les possibilitats que es contemplen hi ha contractacions laborals fora de la normativa, vulneracions de la llei d’estrangeria, distribució de productes de procedència dubtosa o venda d’aliments en mal estat.
Qui hi ha al darrere dels supermercats 24 hores?
L'any 2024 la polèmica al voltant dels supermercats 24 hores a Barcelona va revifar després d'una macroinspecció liderada per l'Ajuntament en què es van detectar 1.993 infraccions en els gairebé 200 establiments analitzats. Més enllà del coneixement general que la majoria dels treballadors d'aquests comerços són migrants de l'Àsia Meridional, concretament del Pakistan, la propietat és desconeguda i, fins i tot, invisible.
Consultat per Nació, l'Ajuntament de Barcelona afirma que no està en disposició de revelar-ne la titularitat ni de concretar si es tracta d'un gran propietari o de comerços familiars. Moltes són franquícies de supermercats coneguts, com Condis, Coaliment, Carrefour Exprés, Caprabo, Dia i Suma. Altres, però, no es presenten amb cap nom identificable i es limiten a indicar a la retolació que són un supermercat. Sigui com sigui, els Mossos, la policia espanyola i la Fiscalia de Catalunya vigilen el fenomen de prop, davant les sospites de l'actuació de màfies internacionals i tràfic de persones, com explica La Vanguardia.
Al seu torn, les associacions comercials relaten que els supermercats 24 hores actuen al marge de qualsevol afiliació i, com que no formen part de cap eix i actuen majoritàriament en locals llogats, admeten que no disposen de dades per recolzar les seves intuïcions. Sí que exigeixen, però, que s'asseguri el compliment de la normativa i demanen "les mateixes regles per a tothom".