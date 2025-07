Ja es coneix l'empresa que substitueix la Fnac al local històric d'El Triangle

L’espai que ocupava la Fnac a El Triangle, a la plaça de Catalunya, ja té substitut. MediaMarkt ha anunciat que a l’estiu del 2026 hi obrirà una nova botiga de grans dimensions, amb una superfície de 6.500 metres quadrats. El projecte, que comportarà una inversió de 7,5 milions d’euros i més de 50 noves incorporacions laborals, vol convertir aquest establiment en el segon espai emblemàtic de l’empresa a l’Estat.

Aquest format de botiga aposta per "una experiència immersiva en tecnologia a través de botigues exclusives", oferint espais on els clients podran interactuar amb productes i rebre assessorament personalitzat de les marques més destacades. MediaMarkt ha escollit Barcelona per la seva "projecció internacional, la seva vida local i la concentració de talent tecnològic".

Tot això succeeix després del comiat de manera definitiva a una de les botigues icòniques del centre de Barcelona. La Fnac del número 4 de plaça Catalunya, dins del centre comercial El Triangle, va tancar les portes el dissabte 5 de juliol i va deixar enrere prop de 30 anys en aquest establiment. Ara bé, la botiga es trasllada i no gaire lluny.

La companyia va explicar que preveu posar en marxa el nou local situat al número 131 de la Rambla al voltant de l'octubre. Així doncs, passaran uns mesos en què els clients de Fnac no tindran seu física al centre de la capital catalana. El nou local havia acollit la sastreria Modelo i posteriorment l'H&M -que va tancar el 2021- abans que passés a mans de la companyia francesa.

Rumors que han quedat en no res

El fons d'inversió propietari del local a la cantonada entre plaça Catalunya i el carrer de Bergara, el que serà un MediaMarkt, negociava amb Amancio Ortega. Segons explicava fa unes setmanes el diari Ara, estava negociant amb Inditex per instal·lar-hi una gran botiga de roba, tot i que es desconeixia de quina de les marques del grup es tractava. Tot i els rumors, ha quedat amb un no res perquè el que és oficial és que MediaMarkt substitueix la Fnac a El Triangle.