La baixa natalitat i l'elevada esperança de vida condueixen a Espanya a viure al decreixement més gran de la taxa d'ocupabilitat de tots els membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Això implicaria importants conseqüències per al creixement econòmic del país, segons alerta l'organització.

En l'apartat dedicat a Espanya en l'informe Perspectiva d'Ocupabilitat del 2025, l'OCDE adverteix que de cara al 2060, les previsions indiquen que la població espanyola en edat de treballar es reduirà en un 30% i l'Estat "experimentarà el major descens de la taxa d'ocupabilitat de tots els països de l'OCDE". Per altra banda, indica que mentre la proporció de gent jubilada respecte a les persones en edat de treballar era de 19% l'any 1980 i en 2023 era d'un 31%, en l'any 2060 el percentatge podria augmentar fins al 52%.

Concretament, l'organització calcula la caiguda de 10,3 punts de la taxa d'ocupabilitat per 2060, mentre que la mitjana per a la resta dels països de l'OCDE s'estima que serà una caiguda del 2%. En conseqüència, el nombre de jubilats per persones en edat de treballar augmentarà, passant de 0,34 a 0,75.

Amb això, l'OCDE plateja que aplicant una reducció de la bretxa de gènere en l'àmbit laboral, activant treballadors amb bona salut i promoure la immigració regular, Espanya podria reimpulsar el creixement anual del PIB. A més, l'informe afirma que tot i aquestes mesures, també hauria de millorar la productivitat. Aquest informe s'adhereix a la mateixa línia que va traçar l'estudi de la fundació BBVA de la setmana passada.

La productivitat augmenta, però encara queda molt

Una productivitat que justament, el passat dilluns, Óscar Puente, ministre del govern espanyol, treia pit a través d'X perquè el diari econòmic Financial Times situava Espanya com el segon país on més havia augmentat la productivitat per hora treballada en els últims 20 anys. Tot i aquesta pujada de les últimes dues dècades, la productivitat segueix sent molt baixa respecte a països com Bèlgica, Holanda, Alemanya o França, entre d'altres.

Y aquí la otra cara de lo que comentaba de la subida de la productividad: a pesar de crecer más, vamos tan retrasados que queda un mundo para alcanzar a los de arriba.



Para que no digáis que solo pongo datos buenos y los del PP también me podáis retuitear de vez en cuando. pic.twitter.com/JcWc6hXI98 — Ángel Talavera (@atalaveraEcon) July 8, 2025

En l'actualitat, a més de la distància en termes de productivitat amb les principals potències europees, s'hi suma l'elevada taxa d'atur que hi ha a l'estat espanyol. Tot i la millora dels darrers anys, en què s'ha batut un rècord històric de la taxa d'ocupabilitat, Espanya segueix sent el país amb major taxa d'atur de tota l'OCDE i duplica la mitjana.

Per altra banda, aquest informe corrobora el que es va saber aquesta mateixa setmana: el govern espanyol planteja incentivar la jubilació reversible. Amb l'aplicació d'aquesta mesura s'ampliaria la quantitat de gent treballadora i a la vegada, suposaria un augment dels treballadors més grans de fins al 20% de la pensió en combinar-la amb un treball a temps parcial.

Bretxa generacional

L'OCDE també ha volgut plasmar la bretxa generacional existent a Espanya. Concretament, ho fa posant la lupa en la disparitat de creixement d'ingressos entre generacions. Segons l'informe, les persones entre 55 i 64 anys de l'Estat han experimentat un creixement més ràpid que els joves d'entre 25 i 34 anys. En la dècada dels 90, la renda del jovent era un 1,3% superior a la de les persones d'entre 55 i 64 anys. Ara és tot el contrari, la gent gran ingressa un 6,4% més que el jovent, i l'informe assenyala "un estancament" en els ingressos dels més joves.

En part, aquesta diferència d'ingressos entre generacions és degut a la pèrdua de poder adquisitiu del jovent. L'informe recorda que els salaris reals a l'Estat s'han mantingut més d'un 4% per sota dels nivells de fa 4 anys, el que confirma estar molt per sota de les principals economies en termes salarials. Només Itàlia i Austràlia han experimentat major descensos que Espanya.