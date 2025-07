Jordi Puigdevall, prior de Montserrat: «La visita dels reis va crear tensió, però la nostra màxima és acollir tothom»

Primer pronunciament de Montserrat després de la polèmica visita dels reis espanyols. El prior de l'Abadia, Jordi Puigdevall, ha concedit una entrevista a Tot es mou del 3Cat on s'ha pronunciat sobre les protestes: "Sabem que la visita dels reis va crear certa tensió a una part de la societat, però la nostra màxima és acollir tothom", ha dit el representant de Montserrat, citant la petició de Pau VI d'acceptar tothom a l'Església.

Puigdevall ha dit que, quan els va arribar la petició dels monarques de visitar Montserrat, van intentar trobar un "punt comú" perquè la visita no fos complicada i que se'ls pogués acollir "adequadament". "Vam haver de gestionar algunes coses, però ens en vam sortir", ha dit el prior de l'Abadia, fent referència a la manifestació "totalment legítima" que van organitzar entitats independentistes. "Intentem que sigui una manera de relaxar tensions", ha conclòs.

L’acollida donada per Montserrat a Felip VI va colpir una part considerable del món montserratí, un magma d’entitats, creients i religiosos que han unit sempre les conviccions catalanistes profundes amb la fe cristiana. La notícia que els monarques serien rebuts a l’abadia va ser comunicada per l’abat sense cap mena de comentari prèvia o consulta a la comunitat. Per això va generar una enorme sorpresa i, segons fonts de l’entorn de Montserrat, també forta incomoditat.

Hi ha molta ferida oberta, però. Des de l'abadia en són conscients. Potser per això, per esmorteir el malestar, s'ha filtrat que Montserrat hauria mediat davant els Mossos d'Esquadra per evitar que aquests actuessin amb més virulència del que ho van fer contra els concentrats per protestar per la visita.

Els reptes de Montserrat

En l'entrevista, Puigdevall també s'ha referit als reptes de Montserrat. Un d'ells és el de la lluita contra els abusos, motiu pel qual s'han preparat protocols amb experts i la Universitat de Barcelona. "Volem prevenir i volem saber com actuar si, per desgràcia, es tornen a repetir alguns casos", ha detallat.

El prior de Montserrat també s'ha referit a la gestió dels 2,5 milions de persones que cada any visiten l'Abadia, i com es compagina la presència de turistes i pelegrins. A nivell de vocació, també ha dit treballar per continuar tenint presència en una comunitat que es va reduint de mica en mica, i també s'ha referit al canvi climàtic pel fet de trobar-se enmig d'una muntanya.

On no s'ha pogut pronunciar Puigdevall és sobre la possible visita del nou papa, Lleó XVI, a Montserrat. L'Abadia celebra aquest any el seu mil·lenari i existeixen rumors sobre un possible viatge del nou Pontífex. "Ens agradaria que pogués venir, és una possibilitat, però tenim molta feina a fer encara", s'ha limitat a dir.